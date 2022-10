Fundador da Ethereum & Decentral Anthony Di Iorio anuncia o evento de divulgação global do Andiami: The Quest for Liberty em 7 de novembro em Toronto

Junte-se à whitelist para reservar seu ingresso dourado para a divulgação com assentos limitados do Andiami, um projeto desenvolvido para alimentar uma internet controlada pelo usuário.

TORONTO, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Andiami: The Quest for Liberty será divulgado na noite de 7 de novembro de 2022, no Metro Toronto Convention Centre, anunciou hoje o fundador da Ethereum, Decentral, & Jaxx, Anthony Di Iorio. O Andiami é o próximo projeto de tecnologia global desenvolvido para alimentar uma internet controlada pelo usuário, ao mesmo tempo em que complementa e auxilia as principais tecnologias descentralizadas, como Bitcoin, Ethereum e outras.

Anthony Di Iorio, fundador da Ethereum, Decentral, & Jaxx (CNW Group/Decentral Inc.)

Os titulares de Golden Tickets estarão entre os primeiros a conhecerem o hardware e os produtos personalizados do projeto, infraestrutura escalável e robusta, novos protocolos e modelo exclusivo para estimular os colaboradores do ecossistema. Os Golden Tickets especiais também incluirão os participantes em uma série de brindes e prêmios no evento.

"O movimento descentralizado está em um ponto central de sua evolução. Desafios como a centralização contínua da infraestrutura descentralizada e a persistência dos modelos de negócios da Web2 estão prejudicando a realização de uma internet controlada pelo usuário, que alguns chamam de Web3", diz Anthony Di Iorio. "Há dez anos, eu e minha equipe desenvolvemos infraestrutura, ferramentas e estruturas para apoiar a capacitação individual, ao mesmo tempo em que fortalecemos a resiliência das redes descentralizadas. O resultado é o Andiami, e temos o prazer de anunciá-lo ao mundo em 7 de novembro."

De acordo com o compromisso de Di Iorio com a inclusão e a acessibilidade para eventos de blockchain, os Golden Tickets para os assentos limitados da divulgação são gratuitos. Para reservar seu ingresso antes que acabem, inscreva-se sem compromisso na whitelist do projeto em andiami.org.

Originalmente planejado para 3 de novembro, o evento de lançamento do Andiami em 7 de novembro é agora a peça central de uma série de eventos de blockchain e Web3 que acontecerão em Toronto na semana de 3 a 10 de novembro. Esta semana especial celebra uma década de criptomoedas no Canadá e é organizada em conjunto com a Web3 & Blockchain World (W3B), uma conferência global de dois dias liderada por Don e Alex Tapscott, e a BlockHack Global, uma hackathon gratuita de três dias, entre outros. A Blockhack Global é organizada pela Bitcoin Bay, uma das mais antigas organizações comunitárias de blockchain em Toronto.

Para mais detalhes sobre o lançamento do projeto Andiami e outros eventos naquela semana, acesse andiami.org/events.

Anthony Di Iorio

No final de 2013, Anthony Di Iorio financiou e cofundou a Ethereum, a plataforma descentralizada inteligente de contrato que atingiu 500 bilhões de dólares em valor de mercado no seu auge. Atualmente, Di Iorio é fundador e CEO da Decentral Inc., uma empresa de desenvolvimento de software e centro de inovação com sede em Toronto com foco em tecnologias descentralizadas.

A Decentral Inc . desenvolve ferramentas no núcleo da próxima internet. Esse desenvolvimento inclui a Jaxx Liberty, uma carteira de criptomoedas sem custódia que capacitou milhões de pessoas em todo o mundo com as ferramentas necessárias para controlar suas vidas digitais. A Decentral anunciou recentemente o Andiami: The Quest for Liberty, o próximo projeto global de tecnologia.

