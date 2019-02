Fundador da GO GABA lança a campanha Iwantmybusinessback.com para aumentar a conscientização para empreendedores

CIDADE DO MÉXICO, 14 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- O empreendedor mexicano e fundador da GO GABA, José Antonio Del Valle, lançou a campanha Iwantmybusinessback.com na internet, e #iwantmybusinessback na mídia social, para receber conselhos de empreendedores e do público em geral sobre como se recuperar depois de enfrentar várias dificuldades que fizeram com que perdesse sua empresa.

I Want My Business Back

Del Valle começou a desenvolver o refrigerante GO GABA em 2008. O GABA (ácido gama-aminobutírico) contribui supostamente para aguçar a mente, fornecendo clareza e foco. Ele começou a comercializar o produto no México e em alguns países da Europa, o que lhe permitiu realizar pesquisas adicionais e atrair investimentos para startups. Em 2017, depois de trabalhar durante alguns anos para reformular o produto e a marca, Dell Valle firmou um acordo com uma das maiores empresas globais do setor.

O fundador da GO GABA quer contar sua história e convida o público em geral e outros empreendedores a compartilhar suas experiências. Dell Valle declarou: "Tenho certeza de que muitas pessoas estão enfrentando problemas semelhantes enquanto correm atrás de seus sonhos. Pessoas que nunca conseguiram realizar seus sonhos ou que perderam o rumo ao longo do caminho por motivos variados. Com essa iniciativa, quero contar a história da minha empresa e ouvir o que os outros têm a dizer".

Todos estão convidados a compartilhar suas ideias, conselhos, experiências e opiniões na mídia social e no site http://www.iwantmybusinessback.com.

Sobre a GO GABA

GO GABA é um refrigerante funcional enriquecido com ingredientes naturais que supostamente contribuem para aguçar a mente, promovendo maior foco e clareza mental. A GO GABA é uma empresa de pequeno porte que possui uma equipe de cinco pessoas e que foi reconhecida pelo Instituto Mexicano de Empreendedorismo como uma Empresa Inovadora de Alto Impacto e pela Google para participar do seu programa HiPo (High Potential, ou Alto Potencial). A GO GABA foi a vencedora do concurso Binacional México-França organizado pelo Conselho México-França para Empreendedorismo e Inovação. O refrigerante funcional foi vendido no México e exportado para os Países Baixos. Foi testado com sucesso na França, Alemanha, Suécia, Noruega e no Reino Unido.

Sobre "I Want My Business Back"

"I Want My Business Back" ("Quero minha empresa de volta", em tradução livre) é uma iniciativa criada por José Antonio Del Valle, empreendedor mexicano e fundador da GO GABA para incentivar o debate para empreendedores sobre como expandir suas próprias novas empresas e se recuperar de possíveis empreendimentos mal-sucedidos.

