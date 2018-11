Fundador da Substratum anuncia um novo tipo de bolsa de criptomoedas

DELAWARE, Ohio, 5 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Substratum tem o prazer de anunciar o desenvolvimento de sua nova e revolucionária bolsa de criptomoedas. A Amplify Exchange é uma bolsa híbrida – uma combinação de bolsa distribuída e descentralizada – que se propõe a fornecer gateways fiat e cripto para as principais 100 criptomoedas no lançamento.

A bolsa Amplify Exchange tem uma interface fácil de usar, que os negociadores de todos os níveis de experiência podem utilizar para comprar e vender as principais criptomoedas diretamente de seus bancos e contas de crédito. Além disso, a Amplify Exchange irá permitir aos usuários utilizar criptomoedas para comprar bens e serviços diretamente dos fornecedores.

O fundador e presidente-executivo da Substratum (SUB), Justin Tabb, declarou:

"Estou muito satisfeito por anunciar o lançamento da AMPLIFY EXCHANGE. Minha visão desde o dia que iniciei a Substratum é a de desenvolver um ecossistema de produtos que funcionam bem de forma independente, mas que sejam realmente excepcionais quando usados todos juntos. Com a bolsa Amplify Exchange quisemos proporcionar a todos, independentemente de suas localizações ou expertise em criptomoedas, a capacidade de entrar e sair de tokens e moedas digitais (cripto). Isso nunca foi feito antes. Também estamos muito satisfeitos por poder anunciar que hospedeiros do SubstratumNode e usuários do CryptoPay irão se beneficiar diretamente da bolsa Amplify Exchange".

Economia da Substratum

A bolsa Amplify Exchange será o terceiro produto no ecossistema da Substratum, com o SubstratumNode e o CryptoPay o precedendo. Os nós da Substratum irão verificar transações que ocorrerem na bolsa Amplify Exchange, permitindo a quem opera o SubstratumNode adquirir tokens AMPX junto com tokens SUB. E as criptomoedas compradas na Amplify Exchange serão disponibilizadas imediatamente, para cobrir gastos, nas contas do CryptoPay dos usuários, o que permite a eles comprar bens e serviços de fornecedores participantes e fazer doações a organizações sem fins lucrativos participantes.

Todos os usuários são bem-vindos

A bolsa Amplify Exchange irá permitir aos usuários que estão buscando transações rápidas de compra de criptomoeda e fazê-las aparecer em suas carteiras na velocidade de uma transação de corretora, oferecendo ferramentas profissionais de trading para análises técnicas, trading e alertas de conta, relatórios de investimentos, relatórios de tributos e ferramentas de gerenciamento de portfólio, etc., em uma interface sofisticada.

Através do SubstratumNode e do Amplify Bridgechain, que liga bolsas distribuídas e descentralizadas, a Amplify Exchange estará disponível em todo o mundo e irá permitir pares de trading de fiat a altcoin, o que elimina algumas taxas de transação e atrasos que, atualmente, afetam os negociadores.

Para saber mais sobre a Amplify e ler um documento técnico, clique aqui .

Para todas as perguntas:

e-mail: inquire@amplifyexchange.com

