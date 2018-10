Fundadora da Lady Driver, Gabryella Corrêa vence o Prêmio CLAUDIA 2018

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Lady Driver é um aplicativo de transporte que aplica a sororidade na prática, já que trabalha apenas com motoristas e passageiras mulheres. O projeto nasceu em 08 de março de 2017, a partir de um triste incidente, quando a idealizadora Gabryella Corrêa sofreu assédio de um motorista.

O desafio foi apenas um impulso para o sucesso, fazendo nascer a empresa pioneira no segmento com o objetivo de oferecer maior segurança e tranquilidade a um público que, infelizmente, ainda passa por situações diárias de medo. Não à toa, a empreendedora é vencedora do Prêmio CLAUDIA 2018.

Foi aos 15 anos que Gabryella Corrêa percebeu que tinha potencial para empreender. Começou ajudando o pai, dono de uma oficina, autopeças e transportadora, mas seguiu para seu primeiro voo solo assim que ele se aposentou. Criou sua empreiteira com 78 funcionários, que durou um ano e meio e acabou fechando.

Durante a transição, em 2013, ela passou a gerir toda alimentação dos operários que trabalhavam nas obras de construção das Olimpíadas, no Rio de Janeiro. "Servia mais de 12 mil refeições por dia em uma cozinha de 3 mil metros, com 280 funcionários", lembra. Foi no mesmo período que se formou em Administração de Empresas com ênfase em finanças, ganhando ainda mais experiência para dar um novo salto para o seu próprio negócio.

Quando a ideia era apenas um embrião, em março de 2016, Gabryella percebeu que precisava de um investidor e o primeiro grande desafio apareceu: se a maior parte do dinheiro está nas mãos de homens, como explicar para eles o que uma mulher sente e passa em relação a assédio e convencê-los de que a ideia era um bom negócio? A partir desse primeiro passo realizado com sucesso, ela precisava ainda montar uma equipe boa e engajada.

Hoje, o aplicativo conta com mais de 26 mil mulheres motoristas cadastradas e 280 mil passageiras na cidade de São Paulo e região metropolitana, além do Rio de Janeiro. O reconhecimento vem de todos os lados – o serviço é considerado o maior aplicativo feminino do mundo pelo Jornal Financial Times. Os perfis das motoristas vão desde estudantes até senhoras aposentadas que precisavam complementar renda e não encontravam oportunidades no mercado.

Se você também quiser ter uma experiência incrível com a Lady Driver, segue nosso link do site: https://ladydriver.com.br/ ou baixe o aplicativo.

