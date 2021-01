Fundo da OPEP marca 45 anos de condução do desenvolvimento, à medida que os países membros se comprometem a contribuir ainda mais

Fundado em 1976 com uma diretriz distinta de impulsionar o desenvolvimento, fortalecer comunidades e capacitar pessoas, os países membros do Fundo da OPEP são: Argélia, Equador, Gabão, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Embora trabalhe diretamente com países parceiros, a organização também colabora com outras instituições financeiras de desenvolvimento, bancos de desenvolvimento regionais e agências especializadas das Nações Unidas para maximizar seu impacto no desenvolvimento.

O 45º aniversário coincide com uma demonstração de apoio contínuo dos países membros da organização. Recentemente, o Conselho Administrativo do Fundo da OPEP endossou uma segunda parcela de US$400 milhões a ser contribuída pelos países membros nos próximos quatro anos. Conselho Ministerial aprovou A Quarta Reposição de Recursos do Fundo da OPEP no valor de US$1 bilhão em 2011, da qual esta segunda parcela é parte. A primeira parcela de US$600 milhões foi disponibilizada nos últimos oito anos.

Abdulwahab A Al-Bader, Presidente do Conselho de Administração do Fundo da OPEP, disse: "As operações de desenvolvimento da organização são auto-sustentáveis devido a uma gestão prudente e a um longo histórico de renda operacional positiva. Esta segunda parcela de contribuições demonstra a determinação dos países membros em fortalecer a capacidade do Fundo da OPEP de enfrentar os desafios de desenvolvimento que se tornaram ainda mais urgentes como resultado da COVID-19".

O membro do Conselho Ministerial do Fundo da OPEP e Ministro de Finanças da Arábia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, delineou o papel único que a organização desempenha no desenvolvimento internacional: "O Fundo da OPEP tem desempenhado um papel distinto na promoção do desenvolvimento global, e é a única instituição mundial incumbida do desenvolvimento que oferece financiamento de países membros apenas para países não-membros". Todos os países em desenvolvimento, com exceção de seus próprios membros, são elegíveis para assistência."

O membro do Conselho Ministerial do Fundo da OPEP e o Ministro de Finanças da Indonésia, Sri Mulyani Indrawati, disse: "Uma nova estratégia introduzida em 2019 e apoiada pelos países membros significa que a organização se tornou mais ágil e pode responder sem demora às mudanças das necessidades dos países parceiros. Agora podemos agir rápida e efetivamente para garantir que os recursos cheguem àqueles que mais precisam, já que as comunidades de baixa renda em todo o mundo tentam se recuperar da pandemia."

O Diretor Geral do Fundo da OPEP, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, disse: "Graças à visão e à dedicação de nossos países membros, o Fundo da OPEP continua a demonstrar solidariedade e a desempenhar seu papel na redução da desigualdade global. Durante o próximo ano, nos concentraremos em fazer as distribuições de acordo com nossa clara e ambiciosa Estrutura Estratégica para expandir ainda mais nosso impacto no desenvolvimento e garantir nosso futuro por muitos anos".

Até o momento, as operações do setor público do Fundo da OPEP apoiaram o desenvolvimento de 15 GW de capacidade de geração de eletricidade; contribuíram para a construção e desenvolvimento de 11.360 km de estradas e ferrovias; e forneceram 11,5 milhões de residências com acesso à água e saneamento. Desde o lançamento em 1998 e 2006, as operações privadas e de financiamento comercial da organização suportaram diretamente mais de 350.000 empresas de porte micro, pequeno e médio (MSMEs); ajudaram a gerar 15 milhões de toneladas de capacidade de manuseio anual em portos; e contribuíram para o desenvolvimento de 750 MW de geração de capacidade renovável.

Sobre o Fundo OPEP

O Fundo OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo OPEP) trabalha em cooperação com os parceiros dos países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. A organização foi estabelecida pelos países membros da OPEP em 1976 com uma diretriz distinta: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. O trabalho do Fundo da OPEP é centrado nas pessoas, com foco em projetos de financiamento que atendam às necessidades essenciais, como alimentação, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionados com pequenas e médias empresas), água limpa e saneamento, saúde e educação. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

