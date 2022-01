Fundo da OPEP oferece US$1,5 bilhão em novos financiamentos para o desenvolvimento em 2021, aprofunda o impacto e utiliza plenamente o recurso para a COVID-19

VIENA,, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Com um total de US$1,5 bilhão comprometidos em 2021, o Fundo da OPEP para o desenvolvimento internacional fez uma forte contribuição para a agenda de desenvolvimento global no ano passado. O Fundo da OPEP, que marca seu 46º aniversário em 28 de janeiro, fortaleceu o crescimento econômico e a criação de empregos por meio do apoio a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), forneceu financiamento muito necessário para investimentos em infraestrutura e respondeu à pandemia da COVID-19 com a implementação total de sua provisão de US$1 bilhão.

O diretor geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, disse: "graças às nossas sólidas finanças e estreitas relações com nossos países e clientes parceiros, o Fundo da OPEP foi capaz de responder de forma rápida e eficaz às necessidades urgentes nesses países em 2021. Nossa sólida entrega beneficiou uma ampla variedade de projetos que visam atender às necessidades das pessoas e melhorar sua subsistência. Embora continuemos a seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável, também fomos capazes de fazer uma contribuição considerável, rápida e eficaz para a resposta global à pandemia da COVID-19. Em nosso 46º aniversário e ao iniciarmos um novo ano, nosso desempenho de 2021 nos inspira com confiança e ambição de oferecer outra contribuição considerável para o desenvolvimento este ano."

A posição do Fundo da OPEP como uma instituição de desenvolvimento multilateral também foi reconhecida em 2021 pela Fitch e pela S&P, duas das principais agências de classificação do mundo. Em sua avaliação inicial do Fundo da OPEP, a Fitch concedeu uma classificação de AA+/perspectiva estável, enfatizando a "excelente capitalização" do Fundo, enquanto a S&P forneceu uma classificação AA/A-1+, de perspectiva positiva e enfatizou as "sólidas posições de financiamento e liquidez" do Fundo da OPEP.

Após o início da pandemia da COVID-19, o Fundo da OPEP criou uma provisão de US$1 bilhão que foi totalmente utilizada até o final de 2021. Em coordenação com países parceiros e outros doadores, o fundo adotou um processo de aprovação ágil, permitindo a implementação rápida do financiamento necessário urgentemente. As operações sob a provisão para a COVID-19 incluíram um empréstimo de US$70,5 milhões à Jordânia para apoiar um plano de ação do governo e uma provisão de US$10 milhões para beneficiar pequenas e médias empresas nas Maldivas.

O Fundo da OPEP manteve seu recente nível de engajamento em 2021. Uma separação das operações mostra que US$496 milhões de valores comprometidos foram destinados ao setor financeiro, tradicionalmente utilizados para empréstimos a MPMEs ou empresas lideradas por mulheres. Outros setores incluíram agricultura (US$211 milhões), transporte e armazenamento (US$205 milhões), energia (US$153 milhões), auxílio com commodities (US$137 milhões), água e saneamento (US$20 milhões) e saúde (US$15 milhões). Os projetos multisetor de corte transversal receberam US$246 milhões.

No setor de energia, o Fundo da OPEP financiou projetos premiados, o que aumentará significativamente o acesso à energia em países parceiros e ajudará a abordar a transição energética. Em cooperação com parceiros internacionais, o Fundo da OPEP forneceu empréstimos para apoiar a construção e operação da usina elétrica Sirdarya no Uzbequistão, o maior projeto liderado pelo setor privado do país até o momento, e a usina de gás de Temane, em Moçambique, que deverá atender à demanda de eletricidade de até 1,5 milhão de residências.

O financiamento do Fundo da OPEP foi direcionado para apoiar iniciativas de desenvolvimento do setor público em países parceiros com US$686 milhões (46%), enquanto o financiamento comercial chegou a US$444 milhões (30%) e os empréstimos do setor privado totalizaram US$353 milhões em 2021.

Em termos de distribuição regional, os compromissos na África atingiram US$770 milhões (51%), seguidos pela Ásia com US$536 milhões (36%) e a América Latina e o Caribe com US$177 milhões (12%).

A adoção de uma política aprimorada de ESG em 2021 pelo Conselho de Administração do Fundo da OPEP foi outro marco na implementação da estrutura estratégica da instituição para 2030. A estrutura foi projetada para permitir que o Fundo da OPEP amplie suas operações e aprofunde seu impacto para enfrentar desafios de longo prazo, como a entrega dos objetivos de desenvolvimento sustentável, bem como emergências como a pandemia da COVID-19 e seu impacto econômico e social.

Um passo importante para esse objetivo é alavancar a força do Fundo da OPEP ao aprofundar a cooperação com instituições internacionais de desenvolvimento e organizações parceiras. Em 2021, o Fundo da OPEP co-financiou projetos, entre outros, com o Banco de Desenvolvimento Africano, o Banco de Desenvolvimento Asiático, a IFAD, o Grupo de Coordenação Árabe, o Banco Mundial e a Cooperação Internacional de Finanças (IFC). O Fundo da OPEP também assinou um acordo para aprimorar e promover a cooperação na América Latina e no Caribe com o Banco de Desenvolvimento dos Andes (CAF – Corporación Andina de Fomento).

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A entidade trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para impulsionar o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado pelos países membros da OPEP em 1976: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente no que diz respeito a micro, pequenas e médias empresas), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP destinou mais de US$ 22 bilhões para projetos de desenvolvimento em mais de 125 países com um custo total estimado de US$ 187 bilhões. O Fundo da OPEP recebeu classificação AA+/perspectiva estável pela agência de classificação Fitch, e perspectiva positiva AA/A-1+ pela S&P em 2021. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

