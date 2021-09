Fundo Imobiliário Biotic vai a mercado para captar R$ 1,1 bi na 1ª. etapa, de um total de R$ 6 bi

O objetivo do fundo é arrecadar recursos para a implementação do novo Distrito, um espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados no coração do Distrito Federal. O projeto foi encomendado ao engenheiro, arquiteto e inventor italiano Carlo Ratti, que além de seu escritório, dirige um laboratório de inovação urbana no Massachussets Institute of Technology, o MIT.

A gestora Integral Brei venceu a concorrência para estruturar o fundo e fazer sua gestão. Segundo Vitor Bidetti (foto), CEO da Integral Brei, o planejamento prevê a captação dos recursos com investidores profissionais, como grandes fundos de pensão, fundos soberanos e grandes family offices. Quando os empreendimentos começarem a performar, gerando renda, será aberta a captação para pessoas físicas.

O empreendimento tem o conceito de Smart City, o que permitiu que o fundo obtivesse o selo verde, que foi validado pela Consultoria Sitawi.

Terracap criou o Biotic

Izidio Santos, presidente da Agência de Desenvolvimento do DF, a Terracap, que é idealizadora e desenvolvedora do Biotic, destaca que "a estimativa é abrigar 794 empresas e mais de 2 mil estações de co-working, com geração de 7,6 mil postos de trabalho e 9,5 mil moradores".

Para isso, a Terracap criou uma empresa subsidiária chamada Biotic, cujo objetivo principal é gerir o novo distrito. À frente do audacioso projeto, o presidente do Biotic, Gustavo Dias Henrique, vê com entusiasmo o lançamento do fundo. "Esse fundo foi estruturado para ser instrumento de captação de recursos junto ao mercado financeiro, gerando credibilidade e segurança jurídica para grandes investidores. A ideia do projeto é mudar a matriz econômica do DF. Tecnologia, inovação e desenvolvimento são os pilares do novo distrito. Trouxemos o que há de mais tecnológico no mundo para Brasília, para que nossa cidade seja referência e se transforme numa potência".

BRB participa em várias frentes

O Banco de Brasília (BRB) também participa do projeto, em diferentes frentes. Primeiro, instalou no Biotic o BRBLAB, um dos âncoras do centro de inovação e direcionado ao setor financeiro e governo digital. Lá, já se encontram 23 startups, inclusive internacionais, focadas em buscar soluções e melhorar a experiência dos clientes. Como banco público, e protagonista do desenvolvimento econômico do Distrito Federal, também assume um papel de fomento, oferecendo diferentes opções de linhas de crédito. E, em uma terceira frente, assume a participação na estruturação fazendo a gestão e administração do fundo.

"A iniciativa é muito importante e tem potencial de desenvolver Brasília e o Centro-Oeste como polo de inovação. A capital federal tem como vocação a inovação e a tecnologia desde sua criação, é sede de grandes empresas, sobretudo do setor público, e que têm necessidade de apoiar esse tipo de projeto. Estamos felizes em participar ativamente deste momento especial para o DF", afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A estimativa é abrigar 794 empresas e mais de 2 mil estações de coworking, com geração de 7,6 mil postos de trabalho e 9,5 mil moradores. O terreno de 1 milhão de metros quadrados onde será erguido o Biotic, localizado na ponta da Asa Norte, está avaliado em R$ 1 bilhão e foi integralizado no fundo. Com isso, a Terracap, uma das maiores companhias imobiliárias do país, através da sua subsidiária integral Biotic, passa a ser cotista do fundo, que terá o Banco de Brasília (BRB) como administrador.

Tecnologia otimiza soluções sustentáveis

Ao longo dos últimos doze meses, trabalhou-se na primeira fase de Planejamento e Estruturação de um megafundo imobiliário. Trata-se de uma "Smart City", com uso de tecnologia para otimizar a mobilidade urbana e adotar soluções sustentáveis, e foi encomendado ao maior especialista mundial do assunto: o engenheiro, arquiteto e inventor italiano Carlo Ratti, que além de seu escritório, dirige um laboratório de inovação urbana no Massachussets Institute of Technology, o MIT.

O projeto incorporou clusters de comércio, residências, hotelaria e universidade aos escritórios que pretendem acomodar empresas de tecnologia, com a intenção de que as pessoas vivam, estudem e trabalhem no mesmo local ("Work, Live and Play").

