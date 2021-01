Fundo Russo de Investimento Direto: vacina Sputnik V aprovada no Paraguai

MOSCOU, 17 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo soberano da Rússia) anuncia a aprovação da vacina Sputnik V contra o coronavírus pelo Ministério da Saúde da República do Paraguai.

A vacina foi registrada sob o procedimento de autorização de uso emergencial sem estudos clínicos adicionais no país. A Sputnik V havia sido registrada sob o mesmo procedimento anteriormente na Argélia, Argentina, Bolívia, Sérvia, Palestina e Venezuela.

O fornecimento da vacina será facilitado pelos parceiros internacionais do RDIF na Índia, China, Coreia do Sul e outros países.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, disse:

"O registro da vacina Sputnik V no Paraguai comprova o crescente aumento do interesse dos países da América Latina em uma vacina russa segura e eficaz contra o coronavírus. Esperamos que outros países da região também aprovem a vacina em breve e estejam prontos para criar novas parcerias para unir esforços na luta contra a pandemia."

A Sputnik V apresenta uma série de vantagens importantes:

A eficácia da Sputnik V é superior a 90%, com proteção total contra casos graves de COVID-19.

A vacina Sputnik V é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos, que causam o resfriado comum e circulam há milhares de anos.

A Sputnik V utiliza dois vetores diferentes para as duas doses da vacina, proporcionando imunidade com maior duração do que as vacinas que usam o mesmo mecanismo de administração para as duas doses.

A segurança, a eficácia e a ausência de efeitos negativos de longo prazo das vacinas adenovirais foram comprovados por mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram vacinadas com a Sputnik V.

Os desenvolvedores da vacina Sputnik V estão trabalhando em colaboração com a AstraZeneca em um estudo clínico conjunto para melhorar a eficácia da vacina da AstraZeneca.

A vacina Sputnik V foi aprovada na Rússia, Bielorrússia, Sérvia, Argentina , Bolívia, Argélia, Palestina e Venezuela ; o processo de aprovação da vacina na UE foi iniciado.

Não foram relatados casos de fortes alergias causadas pela Sputnik V.

A temperatura de armazenamento da Sputnik V a +2+8 C significa que ela pode ser armazenada em uma geladeira convencional sem necessidade de investir em infraestrutura adicional de cadeia fria.

O preço da Sputnik V é inferior a $10 por dose, tornando-a acessível em todo o mundo.

