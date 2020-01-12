Функция сопряжения с Amazon Alexa и Google Home: компания Toshiba представила уникальную микроволновку на CES 2020

"Умная" микроволновая печь Toshiba оснащена сверхсовременной технологией голосового управления, являясь универсальным кухонным ассистентом, способным удовлетворять повседневные потребности широкого круга пользователей. Благодаря функции сопряжения с Amazon Alexa или Google Home, пользователи могут управлять микроволновкой Toshiba с помощью простых и естественных голосовых команд, что гарантирует максимальное удобство в эксплуатации.

"Умные дома" - новейшая тенденция в мире высоких технологий, - комментирует д-р Скотт Сунь (Scott Sun) из Массачусетского технологического института (MIT), главный научный сотрудник зарубежного подразделения микроволновых печей компании Toshiba. - На фоне стремительного расцвета технологий IoT и ИИ мы планируем и дальше следовать инновационно-ориентированному подходу, создавая высококачественные, безопасные продукты для домохозяйств по всему земному шару".

Новейшая микроволновая печь Toshiba оснащена широким спектром функций "умного дома" и разработана для интуитивно понятного, максимального удобного процесса приготовления блюд в домашних условиях. В сочетании с совместимой умной колонкой - например, Amazon Echo, - пользователи могут использовать простые голосовые команды для запуска, приостановки и остановки процессов подогревания еды или настройки продолжительности приготовления пищи. Получив пользовательскую команду, микроволновка запускает нагрев с заданной мощностью и временем. С помощью специальной клавиши голосового управления на корпусе устройства пользователь может задать желаемую продолжительность приготовления блюда.

Кроме функции голосового контроля микроволновая печь также оснащена простой клавиатурой, регулировкой мощности и детским замком. Агрегат весьма прост в эксплуатации: просто включите его в розетку, подключите к сети Интернет с помощью специального приложения для "умного дома" и дайте команду к началу работы.

При проектировании и производстве микроволновых печей Toshiba используются принципы научно-технологических инноваций и строжайшие стандарты контроля качества. Прогнозируя актуальные тенденции развития технологий "умного дома", компания продолжает разрабатывать сверхсовременные решения, вот уже много лет повышающие комфорт и удобство пользователей по всему земному шару.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1064933/CES_TOSHIBA_1.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1065241/Midea_Toshiba_Microwave_Amazon_Alexa.jpg

SOURCE Midea Microwave & Cleaning Appliance Division