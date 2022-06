Für mehr als die Hälfte der britischen Arbeitnehmer sind die Lebenshaltungskosten das wichtigste Kriterium für Gehaltsanpassungen

Eine neue, von Lattice in Auftrag gegebene Umfrage gibt Aufschluss über die Sichtweise der Mitarbeiter in Bezug auf Gehaltspolitik und -prozesse, Voreingenommenheit bei Gehaltsentscheidungen, Transparenz und mehr

LONDON, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Personalverantwortliche in ganz Großbritannien stehen vor einem schwierigen Jahr, in dem sie angesichts steigender Inflation und Marktvolatilität die Gehaltszyklen ihrer Mitarbeiter steuern müssen, und eine neue Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte (53 %) davon ausgeht, dass die Lebenshaltungskosten bei der Überprüfung ihrer Gehälter eine wichtige Rolle spielen werden.

„Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren - einschließlich des erhöhten Umsatzes, der steigenden Inflation, der volatilen Märkte und der aktuellen Lebenskostenkrise - erhöht den Druck auf die Vergütungszyklen", sagte Dave Carhart, Vizepräsident von Lattice Advisory Services. „Dieser Bericht zeigt, wie sich die Wahrnehmung der Mitarbeiter in Bezug auf die Vergütung inmitten all dieser Umwälzungen entwickelt - und liefert wichtige Erkenntnisse für Führungskräfte, die die Aufgabe haben, die Erwartungen der Mitarbeiter mit den sich ändernden Geschäftsanforderungen in Einklang zu bringen."

Diese Erkenntnisse stammen aus einer Studie, die von Lattice, der Plattform für Mitarbeitererfolg, die es Führungskräften ermöglicht, engagierte und leistungsstarke Teams zu bilden und eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu schaffen, in Auftrag gegeben wurde.

Wenn die Lebenshaltungskosten steigen, erwarten die Arbeitnehmer, dass die Arbeitgeber mitziehen. Mehr als die Hälfte (53 %) gab an, dass die Lebenshaltungskosten einer der wichtigsten Faktoren sein sollten, die im Rahmen einer Vergütungsprüfung berücksichtigt werden, aber nur 26 % der Arbeitnehmer gaben an, dass die Lebenshaltungskosten derzeit bei der Vergütungsprüfung in ihrem Unternehmen eine Rolle spielen.

Jährliche Gehaltserhöhungen werden nicht alle Arbeitnehmer zufrieden stellen, und sie haben bestimmte Steigerungen im Sinn, um sich wertgeschätzt zu fühlen. Fast 30 % der Arbeitnehmer gaben an, dass sie alle 3-6 Monate eine Gehaltserhöhung wünschen; bei guter Leistung bräuchten 47 % der britischen Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung von mindestens 4-5 %, um das Gefühl zu haben, dass ihre Arbeit angemessen gewürdigt wird.

Die Mitarbeiter sehen in den Vergütungsentscheidungen eine Voreingenommenheit und einen Mangel an Maßnahmen zu deren Beseitigung. Mehr als die Hälfte (51 %) der Arbeitnehmer waren der Meinung, dass es bei der Art und Weise, wie Unternehmen Leistungs- und Vergütungsbeurteilungen durchführen, Voreingenommenheit in Bezug auf Geschlecht, Alter, Rasse oder andere Faktoren gibt; 36 % von ihnen gaben an, dass ihr Unternehmen nicht genug tut, um dieses Problem anzugehen. Nur 30 % gaben an, dass ihr Unternehmen Technologien zur Messung und Beseitigung von Lohnunterschieden einsetzt.

