Furmark® bestens aufgestellt: Mehr als 50.000 Etiketten werden in den Geschäften von Pelzhändlern auf der ganzen Welt zu finden sein, da Furmark®, das globale Rückverfolgbarkeitssystem, auf Expansion ausgerichtet ist.

LONDON , 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Seit seiner Einführung im September 2021 ist es Furmark®, dem globalen Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitssystem für Naturpelze, gelungen, eine beeindruckende Anzahl von 150 Herstellern zu gewinnen, die sich dem System angeschlossen haben und Naturpelzbekleidung an ein globales Netzwerk von Einzelhändlern liefern. Dies hat dazu geführt, dass derzeit über 50.000 Furmark®-Kleidungsstücke auf den internationalen Märkten erhältlich sind, in Geschäften, Kaufhäusern und online, und diese Zahl dürfte täglich wachsen.

Diese Expansion soll sich im nächsten Jahr mehr als verdoppeln, mit dem ehrgeizigen Ziel, in den nächsten zwei Jahren mehr als eine Million Etiketten auf den Markt zu bringen.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage von Luxusmarken und -konzernen nach einer Ausweitung der Furmark®-Zertifizierung plant die IFF, das System weiterzuentwickeln, um zusätzliche Pelzarten, einschließlich Chinchilla und Nutria, einzubeziehen, und mit der Shearling-Industrie zusammenzuarbeiten, um neue Protokolle zur Zertifizierung zu entwickeln. Derzeit umfasst das Furmark®-System die folgenden Fellarten: Nerz, Fuchs, Finnraccoon, Swakara, Farmzobel, Wildzobel und Wildpelz.

Darüber hinaus wird Furmark® auch einen neuen Aspekt in das System einführen, der sich auf die Umarbeitung und Reparatur konzentriert. Die IFF hat eine neue Funktion in das System eingeführt, die nicht nur die Umänderung durch Furmark®-zertifizierte Hersteller mit Furmark®-zertifizierten Fellen ermöglicht, sondern auch die Pflege erfasst. So kann der Verbraucher darauf vertrauen, dass der Pelz, den er kauft, rückverfolgbar und mit allen Pflegenachweisen versehen ist, was seine Langlebigkeit und Haltbarkeit fördert.

Mark Oaten, Vorstandsvorsitzender der International Fur Federation (IFF), sagte: „Es ist großartig zu sehen, wie viele Unternehmen Furmark® allein im letzten Jahr gewinnen konnte, so dass wir den internationalen Pelzkonsumenten bereits heute eine große Auswahl an vollständig zertifizierter Naturpelzbekleidung anbieten können. Und dies ist erst das erste Jahr. Unsere zukünftigen Wachstums- und Expansionspläne geben uns das Vertrauen in die Zukunft des Pelzmode-Einzelhandels. Furmark® hat mit dem Grad an Transparenz, den wir in der Lieferkette zeigen konnten, sicherlich einen Präzedenzfall in der Modeindustrie geschaffen."

Das Furmark®-System ermöglicht es den Kunden, Naturpelze zu kaufen und zu tragen mit der Gewissheit, dass ihre Kleidungsstücke garantiert strengen Tierschutznormen entsprechen und Umweltstandards berücksichtigen. Das System wurde vom internationalen Pelzverband, International Fur Federation (IFF), entwickelt mit Beiträgen eines Leitungsgremiums einschließlich Luxus-güterkonzernen, Baltic Control, Chainpoint, Nilorn, FILK, unabhängigen Wissenschaftlern und Experten aus den Bereichen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Chemikalien. Luxusmarken wie FENDI spielen eine wichtige Rolle bei der Information über und die Führung durch das System. Jedes Furmark®-Kleidungsstück ist mit einem einzigartigen, fälschungssicheren alphanumerischen Code versehen, der dem Verbraucher vollständige Rückverfolgungsinformationen liefert, einschließlich der Pelzart, der Herkunft des Fells, des Tierschutzprogramms, des Herstellers und des Herstellungsorts.

Die IFF blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft. Mark Oaten schlussfolgerte: „Bei all der Unsicherheit und den Schwierigkeiten, die wir durch die Pandemie, die Sanktionen in Russland und die zahlreichen Lock-downs in ganz China erlebt haben, hat die Pelzindustrie, wie viele andere Wirtschaftszweige auch, ein Auf und Ab erlebt. Doch hinter den Kulissen haben die Menschen in dieser Branche eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit bewiesen und sich in einer Weise zusammengefunden, die nur Optimismus und Begeisterung auslösen kann. Eines ist sicher: Das Furmark®-System hat das Spiel auf den Kopf gestellt. Wenn Menschen Zweifel am Kauf oder Tragen von Naturpelz hatten, dann wurden diese durch Furmark® eindeutig zerstreut."

