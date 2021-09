Furmark® lança divisor de águas para setor de peles garantindo bem-estar animal e padrões ambientais, respondendo a críticas

LONDRES, 1º de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os clientes agora têm o sinal aberto para comprar e usar peles naturais com total confiança com o lançamento de um sistema global abrangente de certificação e rastreabilidade que garante o bem-estar animal e os padrões ambientais, a Furmark®. Na maior revolução do setor até hoje, o comércio de peles está transformando a forma como processa peles naturais por meio de sua cadeia de suprimentos.

Disponíveis mundialmente e desenvolvidos pela International Fur Federation (IFF), com contribuições do LVMH Group (o maior conglomerado de artigos de luxo do mundo) e de grandes marcas, os produtos da Furmark® podem ser rastreados e verificados e têm a garantia de atender a padrões reconhecidos.

A Furmark® mudará a forma como as peles são vistas e apresentará as peles para um novo mercado e público: ela responde às acusações infundadas das pessoas que se opõem às peles. O setor, líderes setoriais, cientistas, líderes em sustentabilidade e especialistas em bem-estar se reuniram para entrar em um acordo referente a um conjunto de padrões reconhecidos - com base em ciência, inspeção independente e transparência - e a um regime de rotulagem mundial definido para modernizar as peles naturais.

Os produtos certificados pela Furmark® têm um código de rótulos alfanumérico exclusivo que fornece detalhes completos de rastreabilidade (tipo de pele, origem da pele, programa de bem-estar animal, fabricante e local de fabricação), garantindo que os consumidores possam comprar peles naturais com confiança.

A certificação da Furmark® significa padrões consistentes em toda a cadeia de suprimentos: ela incorpora apenas peles naturais selvagens ou produzidas em fazendas dos principais programas de bem-estar animal (incluindo o primeiro programa de bem-estar animal a ser promovido por meio da Iniciativa de Auto-regulamentação e Co-regulamentação da Comissão Europeia, a WelFur) vendidas por meio de sistema de leilão.

Os produtos totalmente certificados devem ser processados por aparadores e tingidores credenciados que atendam ao Padrão SafeFur (que abrange sustentabilidade, uso de substâncias químicas, emissões e segurança do produto), que inclui testes realizados por terceiros. Os produtos certificados pela Furmark® só podem ser fabricados por empresas que tenham sido aprovadas em verificações de devida diligência realizadas por especialistas em proteção de marca e anti-falsificação. Cada etapa do processo é registrada por meio de um componente de rastreabilidade que pode ser acessado pelo cliente, garantindo transparência em toda a cadeia de suprimentos.

Cada programa de bem-estar animal e sustentabilidade tem um protocolo ou padrão detalhado, desenvolvido de forma independente e com base científica. Os respectivos programas são, então, sujeitos à avaliação de terceiros e certificados por um órgão de certificação reconhecido. A execução ativa e rigorosa é garantida por visitas e avaliações, e as pessoas que não atenderem aos padrões são excluídas do programa de certificação e do sistema Furmark®.

Novas pesquisas globais mostraram que 70% do público está "aberto" de alguma forma para designers e marcas que utilizam peles naturais. A maioria (65%) desses indivíduos respondeu positivamente à Furmark® e mais da metade (56%) disse que ela muda de forma "muito positiva" ou "positivamente" sua visão sobre as peles naturais.

Mark Oaten, CEO da IFF, disse: "Isso é um divisor de águas: se as pessoas tinham dúvidas sobre comprar ou usar peles naturais, receberam sua resposta com a Furmark®."

"Nosso comércio centenário está passando por sua transformação mais significativa até hoje; produtos rastreáveis e sustentáveis representam a alternativa real para a 'moda rápida'."

Eles garantem o bem-estar animal e os padrões ambientais e demonstram nossa ambição compartilhada de oferecer uma certificação transparente e de fácil compreensão. Em suma, significa que as pessoas podem comprar peles naturais sustentáveis com confiança.

"A Furmark ® oferece padrões globais e reconhecidos diretamente para o consumidor."

NOTAS AOS EDITORES

A International Fur Federation (IFF), fundada em 1949, representa e regula o setor mundial de peles. Ela possui 56 associações de membros em mais de 40 países em todo o mundo. A federação promove os negócios de peles naturais sustentáveis e, como tal, trabalha ativamente para desenvolver, implementar e promover o bem-estar animal e os padrões ambientais.

O LVMH Group trouxe conhecimentos inestimáveis e dedicou tempo, nos últimos quatro anos, a ajudar a desenvolver o programa Furmark®: juntamente com outros especialistas e partes interessadas do setor, os profissionais de sustentabilidade de ambos os grupos forneceram informações e feedback sobre os requisitos estabelecidos nos protocolos que moldam os padrões e esquemas de certificação reconhecidos sob o programa Furmark e compartilharam seus padrões de uso seguro de substâncias químicas no tingimento de peles. Marcas também colaboraram com plataformas de rastreabilidade, incluindo o sistema ChainPoint, por meio do fornecimento de dados para desenvolver um processo robusto de relatórios. Este trabalho é endossado pelo Furmark® Steering Group, que segue regras rígidas de governança.

Citações da pesquisa: 5.000 adultos; principais mercados — EUA, Reino Unido, Itália, França e Espanha; de março a abril de 2021; Mitchla Marketing em nome da IFF.

Para obter detalhes gerais sobre a Furmark®, acesse furmark.com.

