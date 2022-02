Fusion Worldwide rachète un centre de test de composants électroniques à Singapour

BOSTON, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Fusion Worldwide a racheté Prosemi Mfg Pte Ltd, un centre de test de composants électroniques à grande échelle à Singapour. Alors que la chaîne d'approvisionnement connaît des contraintes sans précédent qui augmentent les délais d'exécution, cette acquisition permettra à Fusion Worldwide de poursuivre sa mission de sourcing et de service de classe mondiale, tout en améliorant sa capacité à maintenir les normes de qualité les plus élevées.

« La collaboration de Fusion Worldwide et de Prosemi marque un moment important pour notre entreprise. La qualité est toujours au cœur de nos activités, et cette acquisition témoigne de notre engagement continu en faveur de l'excellence. Nous sommes impatients de fournir à nos clients les délais d'exécution les plus courts possibles à mesure que nous évoluons sur un marché en constante évolution », a déclaré Tobey Gonnerman, président de Fusion Worldwide.

Au cours de ses 22 ans d'existence, Prosemi est devenue une référence en matière de tests de composants électroniques auprès des plus grands fabricants de composants électroniques contractuels (CEM) et fabricants d'équipements d'origine (OEM) du monde. Les normes de qualité remarquables de Fusion Worldwide seront renforcées par les équipements, les processus et l'expertise de pointe de Prosemi.

« Prosemi reste déterminée à fournir des services de fabrication et de test qui surpassent les attentes, a déclaré K.H. Siau, fondateur et PDG de Prosemi. Notre nouveau partenariat avec Fusion Worldwide nous permettra de continuer à fournir des ressources de qualité supérieure dans les secteurs d'assemblage de semi-conducteurs, de composants électroniques et de cartes de circuits imprimés (PCBA). »

Depuis sa création en 2001, Fusion Worldwide maintient sa garantie de qualité. Les 40 années d'expertise industrielle cumulées entre Fusion Worldwide et Prosemi témoignent de la fiabilité et de l'engagement pour un avenir axé sur l'excellence de la qualité. En élargissant sa gamme de services, Fusion Worldwide poursuit son objectif de fournir des solutions de sourcing stratégique rapides et de premier ordre en réponse aux perturbations inévitables de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de Fusion Worldwide

Fusion Worldwide est le principal distributeur mondial de produits électroniques. L'entreprise apporte de la plus-value à ses clients par le biais du sourcing, de la gestion des stocks et de la connaissance du marché. Le distributeur, dont le siège social se trouve à Boston, dans le Massachusetts, compte 22 sites répartis sur quatre continents. Pour plus d'informations, consultez le site fusionww.com, ou suivez Fusion Worldwide sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Prosemi Mfg Pte Ltd

Prosemi, située à Singapour, fournit des services de fabrication et des projets clés en main aux fabricants de semi-conducteurs, d'électronique et aux CEM. L'entreprise fournit des composants électroniques de haute qualité ayant été testés dans le but de surpasser les exigences et les attentes des clients. Pour plus d'informations, consultez le site prosemitesting.com.

SOURCE Fusion WorldWide