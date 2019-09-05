Футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд и ведущий Форекс-брокер "ИнстаФорекс" сегодня анонсируют двухлетнее партнерство, которое продлится до конца сезона 2020-2021

Кроме того, партнерство предоставит клиентам ИнстаФорекс отличные возможности ближе познакомиться с легендарным футбольным клубом. Одна из них - посещение домашних матчей "черно-желтых" на крупнейшем стадионе в Германии - "СИГНАЛ ИДУНА ПАРК". Ну а клиентам из Азии новое сотрудничество позволит приблизиться к Боруссии, не покидая своих стран: встречаясь с легендами клуба, став частью азиатского тура Боруссии в 2020 году и так далее.

Комментируя новое партнерство, основатель и президент ИнстаФорекс Ильдар Шарипов заявил: "Сейчас ИнстаФорекс можно назвать не только брокером, но скорее IT-компанией. Мы серьезно инвестируем в технологии и делаем все возможное, чтобы предлагать клиентам по-настоящему инновационные продукты. Хорошо известно, что IT сейчас играет огромную роль и в футболе, потому мы искали не только ведущую команду, но и клуб, который активно продвигает технологии в футбол, который будет идеально соответствовать нашей философии. В связи с этим "Боруссия" Дортмунд стала идеальным партнером для нас. Мы с нетерпением ждем сотрудничества и надеемся, что оно будет способствовать развитию брендов в странах Азии и СНГ".

Директор азиатского подразделения "Боруссии" Суреш Летхманан прокомментировал: "Мы очень рады, что ИнстаФорекс стал партнером клуба. Партнерство с ведущим форекс-брокером выгодно для всех сторон, особенно для фанатов из Азии и СНГ, которые могут с нетерпением ожидать интереснейших мероприятий с участием клуба".

Об ИнстаФорекс

В рамках одиннадцатого года успешной деятельности, ИнстаФорекс продолжает покорять все новые вершины. История спортивного маркетинга компании включает в себя партнерство с клубом Английской премьер-лиги ФК "Ливерпуль" и командой Формулы E - "Dragon Racing". ИнстаФорекс является одним из самых титулованных брокеров в индустрии, получив многочисленные награды в таких номинациях как "Лучший Брокер в Азии", "Лучший Брокер в восточной Европе", "Лучший ритейл Форекс-Брокер", "Лучший брокер в СНГ" и многие другие. Более подробно узнать о новом партнерстве можно на странице https://www.instaforex.com/borussia

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SOURCE InstaForex