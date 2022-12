Futebol e arte se unem na primeira exposição da NFT desse tipo

- A exposição "From Strike To Stroke" do King Abdulaziz Center for World Culture apresenta resultados de 64 partidas da FIFA World Cup em uma colaboração singular entre homem e máquina

DHAHRAN, Arábia Saudita, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) celebra a arte do belo jogo em uma exposição única na Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar. "From Strike To Stroke" apresenta 64 NFTs por 32 artistas das nações concorrentes enquanto a inteligência artificial (AI) combina as peças dos dois países em cada uma das 64 partidas em uma peça única com base no resultado da partida. O resultado será uma coleção única de NFTs criada através de uma colaboração entre homem e máquina. "From Strike To Stroke" acontece na galeria Msheireb Doha, no Catar, até 23 de dezembro.

Ithra World Cup NFTs Exhibit “From Strike to Stroke” in Doha



O Ithra, uma ponte cultural entre a Arábia Saudita e o resto do mundo, canaliza a paixão do mundo pelo futebol em seu amor pelas artes com o mundo se unindo pela Copa do Mundo. A exposição une homem e máquina, e combina arte, esporte e tecnologia de forma inovadora.

Ela apresenta o trabalho de 32 artistas emergentes e estabelecidos, na missão de criar uma peça que represente os países e use as cores da camisa das respectivas equipes. Após cada partida, o algoritmo de inteligência artificial combina as criações dos artistas com estatísticas das partidas para gerar peças únicas que representam cada jogo. A coleção será um conjunto único de peças apresentadas como NFTs - tokens não fungíveis. Esses ativos criptográficos são baseados na tecnologia blockchain e criados em um processo semelhante às criptomoedas.

"From Strike to Stroke" inclui artistas que nunca criaram NFTs e artistas NFT que ainda não trabalharam com arte tradicional.

"A paixão dos torcedores de futebol pelo belo jogo pode se unir ao amor pela beleza da arte", disse o dr. Shurooq Amin em sua apresentação. "Ao conectar 32 artistas das arenas tradicional e digital, o Ithra não apenas preenche a lacuna entre Web2 to Web3, e entre futebol e arte, mas também entre homem e máquina, pois os artistas colaboram com a tecnologia por inteligência artificial para criar NFTs exclusivos que combinam arte, futebol e tecnologia."

