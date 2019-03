Futebol para a Amizade: Time nacional brasileiro ganha a Taça dos Nove Valores

Os seguintes jovens embaixadores do Futebol para a Amizade participaram da cerimônia de premiação: Swan Drame (13 anos, França), Catarina Barata (13 anos, Portugal), Miguel Borges (19 anos, Portugal) e Denis Aladev (13 anos, Rússia). Os jovens falaram com Walter Feldman , secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol e com Diogo Netto , gerente de desenvolvimento técnico e responsabilidade social do time, sobre a história e o significado do troféu especial.

Jovens jogadores e jovens jornalistas de 211 países e regiões do mundo participaram da votação aberta que apontou o time de futebol nacional brasileiro como o merecedor da Taça dos Nove Valores. Os participantes do Futebol para a Amizade reconheceram os integrantes do time brasileiro como os mais responsáveis socialmente entre os 32 times nacionais de futebol que participaram da Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia.

O time nacional de futebol brasileiro é o quinto vencedor da Taça dos Nove Valores. Desde 2015, o troféu foi concedido ao Barcelona (Espanha), Bayern Munich (Alemanha), Al Wahda (Síria) e Real Madrid (Espanha).

O programa social internacional infantil Futebol para a Amizade é promovido pela Gazprom desde 2013. Os principais valores incentivados pelos participantes do programa são amizade, igualdade, justiça, saúde, paz, devoção, vitória, tradições e honra. Os participantes são jovens jogadores (meninos e meninas, alguns deles com deficiências ou necessidades especiais) e jovens jornalistas que cobrem os eventos do Futebol para a Amizade no centro de imprensa do programa internacional infantil. Os eventos finais do programa acontecerão em Madri de 28 de maio a 2 de junho de 2019.

"A Taça dos Nove Valores é um troféu completamente novo e genuinamente original concedido pelo cumprimento dos valores do programa, como a justiça, a devoção e as tradições. Estes valores são marcos extremamente importantes para todos, inclusive crianças e adultos em todo o planeta. Nesse ano, um time da América Latina ganhou pela primeira vez o troféu – uma outra prova de que para o futebol e a amizade não existem fronteiras!", comentou Walter Feldman, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol.

"Estou muito feliz por ter tido a oportunidade, proporcionada pelo programa Futebol para a Amizade, de conhecer os membros do time nacional e de conceder-lhes, em pessoa, a Taça dos Nove Valores! Acredito que ninguém pode tornar-se uma pessoa bem-sucedida sem seguir os valores humanos universais. Nossa vida se tornará cada vez melhor quanto mais pessoas no mundo discutirem e estiverem conscientes desses valores. Para todas as crianças ao redor do mundo, a Taça dos Nove Valores é um símbolo de amizade, unidade e atitude responsável em relação à sociedade em que vivemos", disse Catarina Barata, uma jovem jornalista do Futebol para a Amizade.

