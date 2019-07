FUTURAMEDIA et Scala dynamisent les ventes dans les pharmacies françaises grâce à l'affichage dynamique

Une combinaison de solutions d'affichage dynamique, en points de vente et en vitrine, permet d'augmenter les ventes de produits phares de près de 80%

SITTARD, Pays-Bas, 30 Juillet 2019 /PRNewswire/ -- Scala, une société du groupe STRATACACHE, fait équipe avec FUTURAMEDIA, une entreprise du groupe Cegedim, spécialisée dans l'affichage dynamique sur les points de vente Santé et Beauté depuis 2004. Avec comme objectif d'amplifier les volumes de ventes au travers de réseaux de communication digital, déployés dans près de 2.500 pharmacies à travers la France.

À ce jour, FUTURAMEDIA a installé plus de 10.000 écrans dans 2.500 pharmacies, améliorant sensiblement la gestion de leur file d'attente et la promotion des produits. De plus, plus de 1.000 établissements ont également installé ou ajouté des écrans vitrines pour soutenir leur image de marque et encourager les passants à franchir la porte.

Ces réseaux d'affichage dynamique Scala diffusent des messages publicitaires adaptés à l'audience se trouvant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la pharmacie, générant un accroissement des ventes sur les produits mis en avant pouvant avoisiner les 80%.

"Nous sommes ravis d'avoir pu contribuer au succès de FUTURAMEDIA dans ce marché, en leur fournissant notre technologie d'affichage dynamique," dit Harry Horn, GM EMEA & VP Marketing Global de Scala. "Nous avons eu des retours directs de clients comme la Pharmacie Bader, Paris VIe, équipée d'écrans en vitrine et au point de vente, qui nous a informés que les différentes solutions digitales installées en pharmacie ont un fort impact sur les ventes des produits promotionnés. Un retour pareil fait évidemment plaisir à entendre."

Dès sa création, FUTURAMEDIA a mis en place un studio de création afin de produire des contenus adaptés à ces réseaux de communication digitale. Le studio a été primé 15 fois depuis sa création pour la qualité de ses contenus. Une base de données de 15.000 produits permet aux pharmaciens de programmer leurs propres promotions au travers de l'interface web du Scala Content Manager.

Le content manager leur permet aussi de personnaliser la diffusion au niveau du point de vente, en y incluant le prix des produits en publicité ou encore de faire leurs propres promotions. Ils sont également en mesure partager des informations ou même la météo, qui est l'un des contenus les plus attractifs et qui est souvent sponsorisé par les laboratoires.

"La fiabilité de la solution Scala est le point clé notre relation, une collaboration qui s'est renforcée au fil des années" dit Mélanie Brugnacchi, Chef de Projet de FUTURAMEDIA. "Nous apprécions particulièrement leur excellente gestion de parc, ainsi que le monitoring, la programmation, l'adaptation, et possibilités de diffusion qu'ils nous offrent. Scala a su développer ses services en cohérence avec les besoins d'évolution de l'affichage dynamique en France, en ajoutant des options de monitoring, ciblage, contenus et flux à une solution déjà haut de gamme. Nous avons aussi travaillé avec leurs équipes pour améliorer les services, lier et coordonner la solution avec nos interfaces clients."

Une étude d'impact de vente récente, réalisée par FUTURAMEDIA avec un laboratoire partenaire sur l'un de leurs produits, a démontré que l'utilisation simultanée d'écrans INDOOR et OUTDOOR donne le meilleur résultat en générant une augmentation des ventes de ce produit de 77%. Les pharmacies n'utilisant les écrans qu'au point de vente remarquent une augmentation des ventes du produit en question de 64%, tandis que celles qui n'utilisent que les écrans en vitrine voient une augmentation de 50%.

Les solutions Scala vous permettent de créer des expériences clients uniques en unifiant vos réseaux d'affichages dynamiques, kiosques, dispositifs mobiles, sites Web et dispositifs connectés à Internet. Nous sommes partenaire d'innovation des plus grandes marques mondiales. Scala, une société du groupe STRATACACHE, offre aux spécialistes du marketing, aux détaillants et aux innovateurs une plate-forme leur permettant de créer et de gérer facilement le déploiement d'expériences d'achat tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux conditions commerciales locales et aux préférences des clients du magasin. Avec plus de 30 ans d'expérience et un réseau de 500 partenaires répartis dans plus de 90 pays, Scala gère 600 000 écrans dans le monde.

FUTURAMEDIA est une entreprise du Groupe Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point de vente depuis 2004. Elle développe des solutions de communication digitale à destination des BU du Groupe, des groupements de pharmacies et des pharmacies indépendants. FUTURAMEDIA gère ses solutions de communication digitale avec une vision à 360°.

