Future Health : une santé innovante à travers le monde

Axée sur l'innovation et la technologie dans le domaine des soins de santé, la "Health Week Series" est une série d'événements de mise en réseau et de conférences en ligne qui regroupent des professionnels de la santé dans un environnement sécurisé, depuis le confort de leur domicile ou de leur bureau.

Dawn Barclay-Ross, Directrice de l'événement, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de présenter le concept "Future Health Innovation" aux professionnels de la santé dans un environnement sécurisé. La "Health Week Series" est l'occasion idéale pour les acheteurs et les vendeurs d'explorer de nouvelles opportunités et relations en utilisant notre plate-forme numérique unique, sans le temps et l'impact financier d'un événement de réseautage en direct. Il n'est pas nécessaire pour les participants de prendre l'avion ou de voyager pour identifier les nouveaux produits et services de santé susceptibles de convenir aux citoyens à travers le monde. »

Mme Barclay-Ross a ajouté : « Cette vitrine NUMÉRIQUE, qui présente, toute l'année, des produits et des solutions de soins de santé innovants, est le lieu où les professionnels du monde en soins de santé établissent des réseaux, rencontrent des acheteurs et participent à des achats, des formations et des transactions transfrontaliers. »

En plus d'être des événements de réseautage instructifs, la "Health Week Series" va permettre aux délégués, en tant que membres de la CPD, d'augmenter leurs points de qualification CPD. Couvrant des sujets importants dans les domaines de la technologie, de la planification des pandémies, de la fabrication de produits des soins de santé et de la santé mentale et du bien-être, la "Health Week Series offre une plate-forme virtuelle pour s'informer, créer des réseaux et établir de nouvelles relations.

Les dates actuelles de la "Health Week Series" sont les suivantes : En été au Royaume-Uni : 8 - 10 juin ; Émirats Arabes Unis : 21 - 24 juin ; Afrique : 12 - 15 juillet ; Asie et Inde : 13 - 16 septembre ; en automne au Royaume-Uni : 5 - 7 octobre ; États-Unis : à confirmer, mais probablement en automne.

En complément de la "Health Week Series", la plate-forme 365 innovante, une plate-forme payante qui permet aux professionnels de la santé de rencontrer des acheteurs et de participer à des achats transfrontaliers, à des formations et à la conclusion de marchés, toujours depuis le confort de leur bureau ou de leur dispositif informatique intelligent. allez sur futurehealthinnovations.com/365-digital-platform pour plus d'informations.

La série est actuellement ouverte aux orateurs, aux sponsors et aux délégués, allez sur www.healthweekseries.com pour plus d'informations ou appelez le numéro : +44 (0) 208 0128511.

