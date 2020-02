Future Market Insights expande operações no Oriente Médio e abre escritório em Dubai

O segundo aspecto da estratégia é o lançamento de um centro de inteligência centralizada impulsionado por IA via MarketNGage. O portal fornecerá insights tradicionais, combinados com mídias sociais e análises de vídeo para atender às crescentes demandas de clientes, desde estudantes universitários até empresas na lista da Fortune 500. Os usuários terão acesso unificado a mais de 50.000 resumos de pesquisa e 3.000 manuais de pesquisa, acompanhando as tendências mais impactantes do mundo e uma série de outros recursos, como vídeos e audiolivros, gráficos e alertas de mercado. Usando o Marketngage.com, a FMI iniciará a interação em tempo real com todos seus clientes, permitindo que os representantes dos clientes estejam disponíveis 24/7, 365 dias por ano, como uma iniciativa para fornecer soluções rápidas.