FUTURE MINERALS FORUM ABERTO COM MAIS REPRESENTANTES DE MAIS PAÍSES OUVINDO MAIS LÍDERES DO SETOR DE MINERAÇÃO

RIADE, Arábia Saudita, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O segundo Future Minerals Forum (FMF) começa hoje, com 12.000 delegados de 130 países confirmados. Eles ouvirão mais de 200 especialistas em mineração de todo o mundo. Todos esses números são significativamente maiores do que os do FMF inaugural, realizado em janeiro de 2022.

Os palestrantes confirmados incluem os principais líderes dos setores de energia, minerais e metais e especialistas de think tanks, incluindo: Mike Henry, CEO da BHP; Andrew Liveris, Presidente da Lucid Motors; Roy Harvey, Presidente e CEO da Alcoa; Gerd Muller, Diretor Geral da UNIDO; e Robert Wilt, CEO da Ma'aden.

O FMF é um "balcão único" que reúne governos, investidores, indústria e sociedade civil para destacar o vasto potencial mineral e de investimento da região e como ele pode elevar novas jurisdições de minerais e metais, ao mesmo tempo em que estabiliza e fortalece cadeias globais de suprimentos de mineração.

Sua Excelência Bandar AlKhorayef, Ministro da Indústria e dos Recursos Minerais, disse: "O primeiro FMF foi sobre a definição da região e a compreensão de seu potencial para ser um player global de minerais e metais. Em 2023, o Future Minerals Forum está focado nas ações necessárias para enfrentar alguns dos maiores desafios que o mundo enfrenta hoje – descarbonização, as cadeias de suprimento e valor de minerais e metais necessárias para atender às metas globais de transição para a energia verde, investimento equitativo e desenvolvimento econômico e cuidar de indivíduos, comunidades e do meio ambiente."

"Hoje, em nossa segunda edição do FMF, vemos um interesse ainda maior, que se reflete nos 12.000 participantes de 130 países e 200 palestrantes; também se reflete no nível de representatividade e qualidade dos temas discutidos. Isso mostra um grande compromisso. Isso mostra que a comunidade de mineração está enfrentando os desafios. Isso mostra que todos vocês se importam", acrescentou Sua Excelência.

"Vocês se preocupam em fortalecer o setor de mineração e metal para atender à demanda crescente. Uma demanda que é desencadeada por nosso investimento contínuo em tecnologia e por nossos esforços para atingir nossas metas de emissões líquidas zero".

AlKhorayef disse: "Nos próximos dois dias, Riade será o centro do setor global de mineração. Avançaremos a agenda do setor. Aprenderemos sobre os últimos desenvolvimentos da indústria e da tecnologia. Faremos conexões. Discutiremos investimentos e parcerias. E, o mais importante, faremos negócios. Vocês vieram ao lugar certo, na hora certa".

