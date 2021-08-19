Future of STEM Scholars Initiative 歡迎 151 位首屆獎學金得主

華盛頓2021年8月19日 /美通社/ -- Future of STEM Scholars Initiative（STEM 學者未來計劃，FOSSI）欣然宣佈從 1,700 多名申請者中選出 FOSSI 首屆獎學金得獎者。2021 年的 FOSSI 學者代表全國 28 個州，他們計劃在 26 歲時在歷史上的黑人學院和大學 (HBCU) 攻讀 17 個獨特的 STEM 專業。

FOSSI 由美國化學理事會 (ACC)、美國化學工程師學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation（HBCU 週基金會）於 2020 年推出，是一項全國化學行業計劃，向在 HBCU 攻讀科學、技術、工程和數學 (STEM) 的學生提供獎學金。FOSSI 也將這些學生與 40 多家贊助公司的領導力發展、指導和實習機會聯繫起來。

Chemours 董事會主席兼 FOSSI 創始主席 Mark Vergnano 表示：「今年為 Future of STEM Scholars 所選擇的 151 名學生，代表了全國部分最聰明和最有抱負的學生，我們很高興承認和獎勵他們的成就。」

Vergnano 續說：「現今的世界面臨龐大挑戰，從應對氣候變化到增強我國的基礎設施，以及確保國家的安全免受網絡攻擊。 我們各位學者的技能、才能和多元背景將有助釋放創新的解決方案，使世界成為我們所有人的一個更美好的地方。」

各位獎學金得主獲邀參加了 7 月 30 日的虛擬歡迎活動，重點包括 FOSSI 創始合作夥伴的評論、讓學者與同儕及 FOSSI 贊助商有交流的機會，以及 北卡羅來納州立大學工程學院化學工程教授和學院發展副院長 Christine Grant 博士的主題演講。Grant 也是 STEM Resiliance 的創始人，為追求 STEM 職業的人士提供資源，亦是 AIChE 的當選總裁。

在接受 FOSSI 獎學金時，霍華德大學 (Howard University) 主修未來環境科學的 Nia Richardson 表示：「這項獎學金將為我的教育帶來巨大改變。 在我的職業生涯中有這項巨大的投資，以及一群沿路幫助指導我的人，在學校取得好成績是理所當然的。」

FOSSI 超出在 2021 年資助 150 個獎學金的最初目標，旨在於未來幾年支持 1,000 名學生。2022 年 FOSSI 獎學金的申請將於 10 月 1 日開放。

如欲了解更多關於 FOSSI 的資訊，請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org。

關於 Future of STEM Scholars Initiative

The Future of STEM Scholars Initiative（STEM 學者未來計劃）由美國化學理事會、The Chemours Company、美國化學工程師學會 (AIChE) 和 HBCU Week Foundation（HBCU 週基金會）於 2020 年成立。FOSSI 是一項全國化學行業計劃，向在歷史上的黑人學院和大學 (HBCU) 攻讀科學、技術、工程和數學 (STEM) 的學生提供獎學金，以助消除歷來代表性不足群體的財務障礙。在化學製造商和相關行業利益相關者的贊助下，FOSSI 每年為獎學金得主在四年間每年提供 10,000 美元，並將這些學生與參與公司的領導力發展、指導和實習機會聯繫起來。FOSSI 至今已籌集超過 1,100 萬美元，並贊助 151 個獎學金。詳情請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org。

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