Future RAN : Diversification de la chaîne d'approvisionnement 5G pour libérer tout le potentiel de l'Open RAN

Le Département du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport a choisi de financer CoMP-O-RAN

LONDRES, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dense Air Limited, avec un consortium de partenaires industriels et universitaires, a réussi à obtenir un financement dans le cadre du concours « Future RAN – Diversification de la chaîne d'approvisionnement 5G » organisé par le Département du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport (DCMS).

Le projet, baptisé « Coordinated Multipoint Open Radio Access Network », ou « CoMP-O-RAN » en abrégé, révolutionnera les performances et le coût des réseaux de petites cellules extérieures 5G NR densifiés visant à fournir une couverture 5G omniprésente au Royaume-Uni. Le déploiement de la 5G et le fourniture massive de services gigabit 5G par les opérateurs de réseaux mobiles sont essentiels au développement économique du Royaume-Uni. CoMP-O-RAN fournit une solution de densification qui peut permettre aux opérateurs de réseaux publics et privés d'étendre la couverture et les capacités de la 5G à des zones non desservies ou mal desservies en raison de la mauvaise économie soit à l'aide du spectre d'accès partagé, soit du spectre entièrement sous licence.

Julia Lopez, ministre des infrastructures numériques

« Nos réseaux mobiles jouent un rôle de plus en plus crucial dans nos vies et nos entreprises, c'est pourquoi nous investissons 36 millions de livres sterling dans des projets de pointe pour garantir que nos réseaux sont sûrs et sécurisés pour les décennies à venir. Je suis heureux de voir qu'un tel éventail d'innovateurs se joint maintenant à FRANC alors que nous allons de l'avant pour construire une chaîne d'approvisionnement en télécommunications plus compétitive et plus résiliente. »

Les projets retenus dans le cadre de la compétition du DCMS pour l'avenir de l'Open-RAN ont été annoncés le mercredi 8 décembre 2021 et reçoivent des allocations provenant des 36 millions de livres sterling de financement de la R&D 5G soutenant l'avancement des développements technologiques 5G basés au Royaume-Uni. Le concours soutient directement la stratégie de diversification de la chaîne d'approvisionnement 5G du gouvernement britannique.

Paul Senior, PDG de Dense Air

« Au nom de Dense Air et de nos partenaires du consortium, nous sommes ravis que le gouvernement britannique, à travers son concours DCMS Future RAN 5G, ait choisi notre projet CoMP-O-RAN. La technologie qui sera développée par ce projet changera fondamentalement l'économie du déploiement et le "coût par Gbit" déployé des solutions Open RAN au Royaume-Uni et sur d'autres marchés internationaux. »

En partenariat avec Airspan Communications Limited, Blu Wireless UK Limited, Radisys UK Ltd., et l'Université de Glasgow, un consortium dirigé par Dense Air Limited mettra au point un réseau 5G NR O-RAN distribué de type MIMO (Multiple Input Multiple Output, entrées multiples, sorties multiples) – CoMP-O-RAN. Pour la première fois, cette technologie permettra aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO) privés et publics de tirer parti de l'écosystème des fournisseurs 5G de manière rentable pour faire de la diversification de la chaîne d'approvisionnement 5G une réalité.

Eric Stonestrom, président et PDG d'Airspan Communications Limited

« Nous sommes heureux de faire partie de ce consortium. Nous sommes impatients de travailler avec ce prestigieux groupe de dirigeants, y compris des responsables du DCMS, pour accélérer l'innovation de la 5G et de l'Open RAN, alors qu'Airspan développe de nouvelles fonctionnalités dans nos radios grâce à des solutions de transport fronthaul mmWave intégrées et à la virtualisation split 6. Nous sommes convaincus que cette technologie jouera un rôle clé dans les futures solutions 5G. »

Alan Jones, PDG de Blu Wireless

« À mesure que les réseaux 5G commenceront à s'étendre et à se densifier, il faudra trouver des moyens innovants de maintenir les performances et la bande passante. L'utilisation de la technologie mmWave à faible latence de Blu Wireless pour permettre le CoMP-O-RAN aura un impact significatif sur l'économie future des modèles de déploiement 5G NR à travers les réseaux publics et privés. »

CoMP-O-RAN permettra aux futurs réseaux de petites cellules 5G de bénéficier de techniques de traitement radio déjà utilisées dans les macro-cellules MIMO massif. Il est important de noter que le CoMP-O-RAN améliorera le fonctionnement des petites cellules dans les scénarios à interférences limitées, tels que le partage du spectre dans les attributions sous licence et sous licence légère dans le spectre d'accès partagé du Royaume-Uni à 3,8-4,2 GHz et le CBRS américain dans la bande 3,55-3,7 GHz.

Professeur Muhammad Imran de la James Watt School of Engineering de l'Université de Glasgow

« Ce projet est une excellente occasion pour les algorithmes et les techniques développés par notre groupe Sensing and Imaging (détection et imagerie) d'être mis en œuvre dans un système réel très prometteur. Nous nous attendons à ce que les utilisateurs finaux bénéficient d'une expérience améliorée et d'une réduction des coûts de la connectivité numérique. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour développer l'algorithme CoMP. »

Avec le soutien du DCMS, le consortium se concentrera sur l'amélioration de l'économie pour la densification du réseau 5G, permettant une meilleure utilisation de l'infrastructure verticale routière et intérieure afin de fournir des coûts plus bas, des vitesses plus rapides, une capacité améliorée et une meilleure expérience de service aux utilisateurs finaux dans les centres urbains, les quartiers de banlieue et même les zones rurales. Cependant, il ne s'agit pas seulement de capacités accrues et de vitesses plus rapides – CoMP améliorera la fiabilité et la disponibilité du service, ce qui est essentiel dans de nombreux cas d'utilisation de réseaux privés tels que l'industrie 4.0, les soins de santé, les services de communication essentiels, ainsi que les futurs corridors de transport connectés et autonomes. Les tests et la validation en conditions réelles seront entrepris principalement au Millbrook Proving Ground de l'UTAC, siège du projet DCMS 5G AutoAir Testbed couronné de succès.

Peter Stoker, ingénieur en chef - Véhicules autonomes connectés, UTAC, Millbrook Proving Ground, Bedfordshire

« Nous sommes ravis de soutenir le consortium CoMP-O-RAN. Les installations de l'UTAC sont particulièrement adaptées à ce type de tests, car notre terrain d'essai au Royaume-Uni est déjà utilisé pour valider les technologies et l'infrastructure de connectivité. »

CoMP-O-RAN fournit une hiérarchie de réseau où les composants logiciels et matériels sont distribués sur le réseau. Cela stimule l'innovation des fournisseurs spécialisés, ce qui générera des emplois supplémentaires dans les industries de logiciels et de matériel. Cela conduira ensuite à des développements supplémentaires de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni et ailleurs. Dans la mesure du possible, le consortium s'efforcera de trouver des composants dans les zones d'inégalité régionale, en s'appuyant sur le programme « Levelling Up » (remise à niveau) du gouvernement britannique et sur la stratégie de l'industrie 4.0 pour promouvoir les compétences numériques.

Arun Bhikshesvaran, PDG de Radisys UK Limited

« Nous sommes ravis de faire partie de ce consortium qui s'efforce de fournir une solution CoMP-O-RAN intégrant notre portefeuille ConnectRAN primé et normalisé pour l'architecture O-RAN désagrégée. Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires de l'écosystème pour créer des solutions avancées dans la commercialisation de la 5G O-RAN et apporter des produits de haute performance sur le marché britannique. »

SOURCE Dense Air Limited