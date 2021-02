FutureDial signe un accord avec reBuy pour la fourniture de solutions robotisées et logicielles visant à automatiser le test, le calibrage et la préparation des smartphones d'occasion destinés à la revente en Europe

La technologie de FutureDial permet à reBuy de proposer sur son marché de revente en ligne des stocks de téléphones Android et Apple certifiés, testés et traités.

SUNNYVALE, Californie, 8 février, 2021 /PRNewswire/ -- FutureDial, le fournisseur de premier plan de solutions de traitement des téléphones portables pour les sociétés de rachat et échange, les prestataires de services logistiques tiers (3PL) et les opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, a annoncé un nouveau partenariat stratégique pluriannuel pour fournir à la société allemande reBuy reCommerce GmbH des technologies de traitement robotique Smart Test™ et Smart Grade™ de FutureDial pour les tests fonctionnels automatisés, le calibrage de l'état cosmétique, l'effacement des données et la remise à neuf électronique des smartphones d'occasion Android et Apple. Cette capacité de traitement améliorée permettra au marché en ligne de reBuy, qui compte plus de 5 millions d'utilisateurs en Autriche, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, d'acheter et de vendre des stocks de téléphones portables d'occasion certifiés sur le marché européen.

« FutureDial se réjouit de conclure un partenariat stratégique à long terme avec reBuy pour soutenir ses activités de test et de calibrage automatisés de téléphones portables », a déclaré Mike MacCready, directeur des ventes et des partenariats EMEA chez FutureDial. « L'intérêt marqué et l'engagement de l'équipe reBuy ont été un facteur important dans la réussite de l'évaluation sur place, et nous nous réjouissons à l'idée d'aider reBuy à accroître l'efficacité et la qualité du service qu'elle offre à ses précieux clients. »

Pour reBuy, l'amélioration de la rapidité, de l'efficacité et de la précision des tests, du contrôle et du calibrage des appareils mobiles est un facteur déterminant du partenariat avec FutureDial : « Le principal objectif de reBuy était de faire en sorte que les deux tests, les deux systèmes d'exploitation soient couverts par une seule solution de calibrage optique et fonctionnel, aussi bien pour les téléphones Android que pour les appareils Apple iOS », a déclaré Marcel Erian, directeur financier de reBuy. « La rapidité et la fiabilité accrues du calibrage des appareils sont les facteurs les plus déterminants de notre décision, ce qui nous permettra de faire une meilleure promesse de qualité à nos clients. »

À PROPOS DE FUTUREDIAL, INC.

Fondé en 1999 dans la Silicon Valley californienne, FutureDial est le fournisseur de premier plan de solutions de traitement de smartphones pour la chaîne d'approvisionnement inverse d'appareils mobiles. La plateforme de solutions robotiques et logicielles automatiques SMART Processing Platform™ de FutureDial, automatisée, certifiée ADISA et facile d'utilisation réduit le flux de travail à forte intensité de main-d'œuvre dans les magasins de détail et les entrepôts, ce qui permet aux sociétés de rachat et échange d'appareils mobiles, aux prestataires de services logistiques tiers (3PL), aux opérateurs sans fil et aux fabricants d'appareils mobiles (FEO) d'appareils mobiles de gagner du temps et de l'argent. Veuillez consulter le site web http://www.futuredial.com ou envoyer un courriel à l'adresse suivante [email protected]

Contact pour les médias :

Bruce Brunger, directeur des communications de marketing, FutureDial, Incorporated

EMAIL : [email protected]

Related Links

http://www.futuredial.com



SOURCE FutureDial Incorporated