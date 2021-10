Futuro: palestrantes internacionais e gigantes da tecnologia discutem tema em evento gratuito

"Precisamos falar de futuro, mas de um jeito simples. Para onde a humanidade está caminhando e o quanto isso está afetando ou irá afetar as nossas vidas? Por isso, organizamos esse bate-papo com profissionais de diferentes visões e experiências, e queremos que essa informação chegue a todos. Que nossas famílias e amigos possam ter uma ideia do que o futuro nos reserva de forma gratuita e sem sair de casa".

Participam do encontro, Peter Kronstrom, do Instituto de Copenhagen de Estudos Futuros; Clóvis de Barros Filho, professor livre-docente da Universidade de São Paulo; James Langley, Senior Vice-President da Trimble Transportation e Elwyn McLachlan, Sector Vice-President Transportation Mobility.

A programação completa e as inscrições para o evento já podem ser feitas neste link: https://tl.trimble.com/incoming/

A Trimble desenvolve tecnologias para transformar e melhorar o modo como o mundo trabalha. Com a integração de dados de posicionamento, transmissão em tempo real e processamento de informações, a Trimble oferece a solução completa de ponta a ponta para ampliar a produtividade, segurança e sustentabilidade em projetos para indústrias e governos. Presente com seus produtos no país há mais de três décadas, a Trimble contribui com suas soluções para que o Brasil explore o máximo de seu potencial de desenvolvimento nas áreas de agricultura, construção civil pesada, transporte e logística, aplicações geoespaciais e construções verticais. Fundada em 1978, a Trimble está sediada em Sunnyvale, Califórnia. Para mais informações, visite: tl.trimble.com

