Futuur prevê resultado das eleições brasileiras, usando a inteligência coletiva como alternativa a pesquisas

Utilizando o mecanismo de "prediction markets" (mercados de previsão), a plataforma permite apostar legalmente em todas as disputas a governo, senado e presidência, além de mercados condicionais sobre o desempenho do PIB, desemprego e inflação.

WILLEMSTAD, Curaçao, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Futuur lançou recementemente em sua plataforma de mercados de previsão uma seção onde é possível prever o resultado de todas as eleições majoritárias do Brasil em 2022. Os levantamentos são feitos a partir da inteligência coletiva de sua base de usuários, valendo-se de apostas realizadas em cada um dos candidatos para determinar suas probabilidades de serem eleitos.

É a primeira vez que uma empresa oferece esse tipo de serviço no Brasil, como alternativa e complemento aos levantamentos realizados pelos institutos de pesquisa no país.

É possível apostar e negociar posições relativas a todos os candidatos aos 27 governos estaduais, 27 assentos no Senado e à presidência da República, além de perguntas sobre, por exemplo:

Outra inovação da plataforma é a inclusão dos chamados mercados condicionais, que aferem as expectativas sobre o desempenho de uma variável a partir de premissas alternativas. Assim, é possível mensurar a confiança na capacidade de um governante obter sucesso com determinadas políticas, comparando-se as estimativas de mercados sobre, por exemplo, qual será a taxa de desemprego no Brasil ao final de 2023 se Lula for eleito ou se Bolsonaro for eleito. Os temas atualmente disponíveis incluem inflação, desemprego, e PIB.

COMO FUNCIONA?

Diferentemente das pesquisas de intenção de voto – onde os respondentes são questionados a respeito do candidato em que têm a intenção de votar – na Futuur os participantes são encorajados a responder quem eles acreditam que irá ganhar, independentemente de seu voto pessoal. Tal posição é expressa pela realização de uma aposta no candidato cujas chances de vitória sejam consideradas mais apropriadas relativo ao preço pelo usuário.

Assim como numa bolsa de valores, o preço de uma aposta é determinado a partir da oferta e da demanda, flutuando conforme os participantes do mercado compram ou vendem suas posições. Como consequência, são geradas previsões atualizadas em tempo real, que agregam informações de diversas perspectivas e respondem às mudanças de percepção ao longo do tempo. Tais previsões são então disponibilizadas de maneira pública e fácil de interpretar, associando um percentual específico de chance de ocorrência de cada um dos resultados.

A Futuur começou sua operação em 2017 e já gerou previsões coletivas para mais de 125.000 eventos, contando com mais de 65.000 usuários. É a única plataforma do tipo a oferecer mercados sobre política brasileira.

FONTE Futuur

