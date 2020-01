FX Transparency nomme Joseph Conlan au poste de directeur du développement commercial

« Joe possède l'expertise en marketing et en devises pour gérer la croissance rapide que nous connaissons grâce aux mandats de conformité tels que MiFID II, PRIIPs, et le Code de conduite mondial en matière de devises », a déclaré John Galanek, PDG de FXT. « Notre clientèle fidèle et exigeante continue de demander de nouveaux moyens d'améliorer la surveillance des devises et de réduire les coûts de transaction. Tout ce que nous créons est axé sur le client, et nous avons la chance d'avoir comme clients quelques-uns des investisseurs les plus brillants au monde. »

Conlan rejoint FX Transparency avec plus de 25 années d'expérience en devises, ayant dernièrement occupé le poste de directeur mondial des ventes pour la startup de devises numériques San Juan Mercantile Bank. Avant cela, il a dirigé l'équipe de vente de devises chez INTL FCStone pendant 11 ans. Plus tôt dans sa carrière, Conlan a contribué à migrer les contrats de change à terme de CME du parquet de la Bourse à la plateforme de négociation électronique Globex, et a occupé des postes de premier plan en matière de vente de devises pour EBS, Congotec, Integral et Currenex.

« FXTanalytics délivre des outils complexes d'exploration de données pour compléter — et non remplacer — nos consultations d'experts lorsque des directives concrètes sont prévues pour aider nos clients à réduire les coûts de transaction », a déclaré Conlan. « L'attention personnelle accordée à chaque client constitue l'élément différenciateur de cette société dans l'univers des FX TCA, et je continuerai de m'appuyer sur ce niveau élevé de service sur lequel comptent nos clients. »

À propos de FX Transparency, LLC

FX Transparency est le plus grand fournisseur indépendant d'analyses de coûts de transactions de change (FX TCA) et de services de conseil en exécution de devises à l'échelle mondiale. La mission de la société consiste à quantifier et à réduire les coûts de négociation de devises exclusivement pour les participants du marché côté achat. FX Transparency a été créée en 2009, et possède des bureaux à Framingham, dans le Massachusetts, ainsi qu'à Melbourne, en Australie. Pour en savoir plus sur les services TCA de FX Transparency, ou pour savoir comment les coûts d'exécution de votre société se positionnent par rapport aux entreprises utilisant le programme FXT Peer Universe™, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.fxtransparency.com.

