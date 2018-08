FxPro choisit le logiciel de paiement Praxis Cashier

LIMASSOL, Chypre, August 14, 2018 /PRNewswire/ --

Praxis Cashier, fournisseur de services de caisse intelligents basé à Chypre, a annoncé aujourd'hui que FxPro avait rejoint sa liste croissante de clients.

« Nous sommes extrêmement fiers du fait que FxPro, l'un des plus importants courtiers en ligne au monde, utilise désormais nos services dans certaines de ses activités », a déclaré Amit Klatchko, fondateur et directeur de Praxis Cashier.

Praxis Cashier, qui en est désormais à sa troisième année d'existence, s'est rapidement imposé comme le fournisseur de choix pour les entreprises en ligne nécessitant des services de caisse hautement fiables, rentables et innovants.

Les principales caractéristiques de croissance du logiciel Praxis Cashier incluent une intégration unique permettant d'accéder à plus de 150 solutions de paiement, un back-office modulaire permettant la personnalisation et un routage automatisé vers le fournisseur de services de paiement le plus performant.

« La confiance que nous accorde FxPro en ayant recours à nos services témoigne de l'excellence de notre produit et de la réputation exceptionnelle de notre service client de haute qualité », a déclaré Klatchko.

Il a également noté que la société FxPro, fondée en 2006, est réglementée au Royaume-Uni et enregistrée dans l'UE. Elle propose un trading sur six classes d'actifs : forex, futures, indices, actions, métaux et énergies. L'entreprise est un sponsor principal officiel du Watford FC de la Premier League anglaise et un partenaire officiel de l'équipe de F1 de McLaren.

« C'est un honneur professionnel d'avoir été choisi par FxPro en tant que prestataire de services », a déclaré M. Klatchko, avant d'ajouter que l'entreprise « va désormais pouvoir tirer profit du service haut de gamme et des solutions infinies de Praxis Cashier. »

À propos de Praxis Cashier

Praxis Cashier est un fournisseur de technologie qui a mis au point un logiciel de caisse intelligent à la pointe de la technologie, conçu spécifiquement pour les entreprises des secteurs de la fintech, des jeux en ligne, du tourisme et du commerce électronique. Le logiciel Praxis Cashier a été conçu pour surmonter les difficultés liées au traitement à haut risque, apporter la paix industrielle aux entreprises et augmenter les taux d'approbation des transactions sur différents sites Web de plus de 15 %. Avec un personnel basé à San José, Barcelone, Limassol et Kharkiv, l'entreprise offre une couverture technique et un soutien 24h/24.