FxPro jetzt mit Zahlungssoftware von Praxis Cashier

Praxis Cashier, ein auf Zypern ansässiger Anbieter intelligenter Kassenservices, hat heute angekündigt, dass nun auch FxPro zu seinem stetig wachsenden Kundenstamm zählt.

"Wir sind unheimlich stolz, dass FxPro, einer der weltgrößten Online-Retail-Broker, jetzt unsere Services für einige seiner Geschäftsvorgänge nutzt", sagte Amit Klatchko, Gründer und Direktor von Praxis Cashier.

Praxis Cashier, jetzt seit drei Jahren geschäftlich tätig, hat sich schnell als bevorzugter Anbieter für Online-Geschäfte etabliert, die absolut zuverlässige, kostengünstige und innovative Kassenservice erfordern.

Zu den wichtigsten, Umsatz-steigernden Funktionen der Software von Praxis Cashier gehört eine Single Integration, die Zugriff auf mehr als 150 Zahlungslösungen ermöglicht, ein modulares Back Office, das Optionen zur Individualisierung bietet, und das automatisierte Routing zum leistungsfähigsten Zahlungsserviceanbieter.

"Das Vertrauen von FxPro in unser Serviceangebot ist Beleg für die ausgezeichneten Leistungen unseres Produkts und für den hervorragenden Ruf, den wir bei hochwertigem Kundenservice genießen", sagte Klatchko.

Weiterhin erklärte er, dass FxPro, ein Unternehmen, das 2006 gegründet wurde und den britischen Aufsichtsbehörden unterliegt und in der EU zugelassen ist, den Handel in sechs Asset-Klassen - Forex, Futures, Indizes, Aktien, Metalle und Energie - anbietet. Das Unternehmen ist offizieller Sponsor des Watford FC in der englischen Premier League und offizieller Partner des McLaren F1-Teams.

"Es ist schon eine professionelle Ehre, von FxPro als Service Provider herangezogen zu werden," sagte Klatchko, und fügte hinzu, das Unternehmen "[...] werde von den Vorteilen des erstklassigen Service und der unendlichen Lösungsmöglichkeiten von Praxis Cashier absolut profitieren."

Über Praxis Cashier

Praxis Cashier ist ein Technologie-Anbieter, der die ultimative intelligente Kassensoftware gerade auch mit Blick auf Fintech, Online Gaming, Reise- und Online-Handels-Firmen entwickelt hat. Die Software von Praxis Cashier überwindet risikoreiche Verarbeitungsprobleme, lässt Unternehmen in der Branche aufatmen und erhöht die Transaktions-Freigaberaten verschiedener Websites um mehr als 15 %. Mit seinen in San José, Barcelona, Limassol und Kharkiv stationierten Mitarbeitern wird der Zugriff auf Technologien und die Support-Abdeckung non-stop gewährleistet.