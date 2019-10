G2 publie la liste des éditeurs de logiciels les mieux notés d'Asie-Pacifique

G2 a dressé la liste des meilleurs éditeurs de logiciels de la région Asie-Pacifique tout en développant ses investissements régionaux avec l'ouverture de nouveaux locaux à Singapour

SINGAPOUR, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- G2.com (anciennement G2 Crowd), le plus grand marché B2B au monde de logiciels et de services qui aide les entreprises à prendre des décisions d'achat plus intelligentes, a publié aujourd'hui son premier classement des Meilleurs éditeurs de logiciels d'Asie-Pacifique (APAC). Marquant l'ouverture des nouveaux locaux de G2 à Singapour, le classement tient compte de plus de 39 000 critiques de logiciels publiées par des utilisateurs de G2 dans la région Asie-Pacifique. Ces dernières contiennent des évaluations de près de 400 sociétés de logiciels desservant l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le directeur général adjoint chargé de la région Asie-Pacifique chez G2, Chris Perrine, dirige les efforts d'expansion de G2 en Asie-Pacifique dans l'objectif de développer la région. Les nouveaux locaux situés au cœur du quartier central des affaires de Singapour ouvriront leurs portes en novembre.

Selon les avis des utilisateurs validés par G2, les dix meilleurs éditeurs de logiciels de la région Asie-Pacifique sont :

1. MongoDB — La base de données de nouvelle génération de MongoDB aide les entreprises à transformer leurs industries à travers des données.

Note de satisfaction de G2 APAC : 92,0

2. ActiveCampaign — ActiveCampaign est un logiciel d'automatisation du marketing qui aide les entreprises à établir des liens avec les clients et à les fidéliser.

Note de satisfaction de G2 APAC : 91,3

3. Slack — Slack est une couche de la pile de technologies d'entreprise réunissant des personnes, des données et des applications.

Note de satisfaction de G2 APAC : 90,0

4. Asana — Asana est un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à organiser et à gérer toutes leurs tâches.

Note de satisfaction de G2 APAC : 90,0

5. Shopify — Shopify est la principale plateforme de commerce électronique omnicanal. Les entrepreneurs peuvent utiliser le logiciel pour concevoir, configurer et gérer leurs magasins en ligne.

Note de satisfaction de G2 APAC : 88,7

6. Zoom — Zoom aide les entreprises et les organisations à rassembler leurs équipes dans un environnement sans friction pour augmenter leur productivité.

Note de satisfaction de G2 APAC : 88,3

7. MuleSoft — MuleSoft propose la plateforme d'intégration la plus largement utilisée pour connecter des applications SaaS et d'entreprise.

Note de satisfaction de G2 APAC : 87,9

8. UiPath — UiPath propose la plateforme RPA d'entreprise la plus avancée au monde.

Note de satisfaction de G2 APAC : 87,7

9. Symantec — Symantec est le leader mondial de la cyber sécurité en nuage. La société aide les organisations, les gouvernements et les personnes à sécuriser leurs données les plus importantes.

Note de satisfaction de G2 APAC : 87,4

10. Freshworks — Freshworks fournit aux organisations des solutions de fidélisation de clients SaaS allant des logiciels CRM aux chats en direct qui permettent aux professionnels du service à la clientèle, des ventes et du marketing de communiquer facilement avec les clients et de collaborer avec leurs collègues.

Note de satisfaction de G2 APAC : 87,2

Toutes les notes du classement de G2 des Meilleurs éditeurs de logiciels d'Asie-Pacifique sont calculées en utilisant des algorithmes brevetés de G2 qui permettent de mesurer la satisfaction des clients ainsi que la présence sur le marché. Pour une explication plus approfondie, veuillez cliquer ici.

Avec plus de 900 000 avis d'utilisateurs du monde entier, plus de 90 000 produits et plus de 1 700 catégories de technologies et de services, G2 est le plus grand marché de technologies B2B au monde. Grâce à ses nouveaux locaux à Singapour, G2 devient désormais une autorité mondiale du domaine des logiciels de gestion.

« L'expansion mondiale est une priorité absolue pour G2 », a déclaré le directeur général adjoint chargé de la région Asie-Pacifique chez G2, Chris Perrine.

« Avec l'ouverture de nos nouveaux locaux à Singapour en novembre et la publication du classement des Meilleurs logiciels d'Asie-Pacifique, nous sommes en train d'augmenter nos investissements dans la région ainsi que notre capacité à aider les entreprises à découvrir, évaluer et gérer le bon logiciel », ajoute-t-il.

« L'investissement de G2 dans la région Asie-Pacifique est une étape cruciale dans la réalisation de notre objectif, qui consiste à aider les entreprises à prendre de meilleures décisions d'achat en termes de logiciels, mais aussi à apporter de la transparence à l'industrie à l'échelle mondiale », conclut-il.

Consultez la liste complète des Meilleurs éditeurs de logiciels de l'Asie-Pacifique.

Cliquez sur ce lien pour obtenir plus d'informations sur les locaux de G2 à Singapour.

À propos de G2.com (anciennement G2 Crowd)

Ayant son siège social à Chicago, G2.com est en train de révolutionner la façon dont les entreprises découvrent, achètent et gèrent des logiciels et des services. Plus de trois millions d'utilisateurs mensuels comptent sur G2 pour les aider à trouver et à acheter le meilleur logiciel pour leur entreprise. La plateforme compte 900 000 critiques et un financement total de 100 millions de dollars investis par des leaders et pionniers du secteur comme IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, le groupe Pritzker, Chicago Ventures, Hyde Park et Ventures. Parmi les clients de G2 figurent IBM et Zoom. La dernière levée de fonds de la société — un financement de série C s'élevant à 55 millions de dollars — avait eu lieu en octobre 2018. Elle fut suivie de l'acquisition de Siftery et Advocately.

