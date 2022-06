G20 pretende implementar fundo para pandemias este ano

O Ministro da Saúde da Indonésia, Budi Gunadi Sadikin, e o Ministro das Finanças, Sri Mulyani Indrawati, presidiram a 1ª Reunião Conjunta de Ministros das Finanças e da Saúde do G20, durante a qual os Estados-membros do G20 concordaram com a criação de um Fundo Intermediário Financeiro (FIF) para preparação, prevenção e resposta (PPR) a pandemias sob a tutela do Banco Mundial e orientação técnica da OMS.

"Tenho o prazer de anunciar que foi garantido um compromisso de mais de USD 1,1 bilhão para o Fundo Intermediário Financeiro para PPR contra pandemias", afirmou o Ministro Mulyani. A Indonésia se compromete a contribuir com USD 50 milhões, Singapura com USD 10 milhões, os Estados Unidos com USD 450 milhões, a União Europeia com USD 450 milhões, a Alemanha com EUR 50 milhões (USD 52,7 milhões) e a Wellcome Trust com GBP 10 milhões (USD 12,3 milhões). Os Estados-membros do G20 também destacaram que o fundo será inclusivo e permitirá o acesso de países de média e baixa renda para utilizá-lo.

A conclusão da Reunião Conjunta de Ministros das Finanças e da Saúde também será discutida na próxima reunião de Ministros de Finanças e Governadores do Banco Central, no próximo mês, e será discutira na próxima reunião da Força-Tarefa Conjunta de Finanças e Saúde.

Budi, Ministro da Saúde da Indonésia, enfatizou que a Força-Tarefa Conjunta de Finanças e Saúde do G20 fez grandes progressos ao discutir ainda mais a ideia do estabelecimento do FIF, que foi apresentada pela primeira vez durante a presidência italiana do G20, em 2021. "Estou confiante de que alcançaremos resultados concretos até outubro, incluindo a criação do FIF e a coordenação da colaboração da plataforma", disse o ministro Budi.

As duas reuniões também concordaram com a verificação universal de certificados de vacina contra a COVID-19, protocolos de saúde para facilitar a mobilidade global, e a expansão do Centro Global de Fabricação e Pesquisa para PPR, especialmente a produção de vacinas, tratamentos e diagnósticos a serem realizados em países em desenvolvimento.

O Diretor Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Banco Mundial, GAVI, CEPI, The Global Fund e The Bill and Melinda Gates Foundation participaram da reunião. O Dr. Tedros disse que o FIF também deve ser coerente com outras iniciativas globais de saúde. "Esta plataforma deve ser construída com base na experiência do ACT Accelerator, da Pandemic Influenza Framework e de outros mecanismos. Esse é um foco importante do braço de saúde do G20 sob a liderança do Ministro Budi", disse ele.

FONTE The Indonesian Ministry of Health

