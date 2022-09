Gaabor, Marca com tecnologia alemã chega ao Brasil com preços promocionais a partir do dia 9 de setembro!

BRASILIA, Brazil, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O mercado brasileiro vem se expandindo de forma rápida e gradual. A pandemia além de impulsionar o comércio eletrônico, alavancou o consumo de eletroportáteis domésticos. O público vem se familiarizando mais com as compras online, consequentemente se tornando mais exigente e cada vez mais em busca de melhor qualidade e custo-benefício. Atentos a essa realidade brasileira, a Gaabor marca com tecnologia alemã especialista em eletroportáteis anuncia seu lançamento de vendas para o dia 09 de setembro.

Linha de produtos Gaabor que estará disponível a partir de 09 de setembro de 2022 (PRNewsfoto/Gaabor)

Além de ter seu lançamento marcado para 9 de setembro, a Gaabor promete preços bombásticos para os brasileiros! Serão ofertados descontos de até 35% da loja oficial da marca nas plataformas Shopee, Mercado Livre, Casas Bahia, Americanas. A oportunidade perfeita para os brasileiros comprarem Gaabor e se apaixonar pela linha de alta tecnologia e eficiência.

Como dito anteriormente, o lançamento ocorrerá no mesmo dia do Shopee 9.9 apelidado como Super Shopping Day e será o primeiro grande evento promocional da marca Gaabor no país e deixando claro sua parceria estratégica com a plataforma Shopee para atingir um lugar nos lares brasileiros.

Com o grande número de vendas esperado para o lançamento, a Gaabor espera e coloca como objetivo central de seu time, proporcionar aos seus clientes uma experiência ímpar, resultando em uma vida descomplicada para as tarefas domésticas do dia a dia. O apego aos detalhes é algo que a marca entende como diferencial, traduzido pelo design ergonômico e tecnologia de ponta como o Cyclone Air. Os valores promocionais são reflexo da ambição de ganhar espaço nos lares brasileiros e dando um passo no sentido de criar um ecossistema da marca.

Paralelamente, a marca ainda enfatiza seu compromisso com o pós-venda, assegurando que qualquer dificuldade técnica o consumidor brasileiro obterá suporte através de um atendimento descomplicado e humanizado. Com garantia de 1 ano dos produtos e com extrema confiança na qualidade de seus produtos, a Gaabor ainda assume um compromisso de aplicar uma política de troca por um produto novo, caso o consumidor se depare com qualquer problema em seus produtos da marca.

Por fim, a marca recomenda a atenção de todos para os produtos que serão comercializados durante seu lançamento, ou seja, para você que está em busca de Fritadeira a Ar (Air Fryer) será possível encontrar no valor R$329,00 (4,5 litros), Panela de Arroz Elétrica, R$299,00 e Aspirador de pó 2 em 1 por apenas R$129,00. É válido aguardar as promoções do 9 de setembro!

Já se decidiu qual modelo Gaabor mais se encaixa com sua casa? Não perca tempo e acompanhe a marca também nas redes. Oportunidade única de dar uma reformulada em sua cozinha, iniciar hábitos alimentícios saudáveis ou até mesmo botar em dia o projeto verão com aparelhos que não utilizam óleo. Preparado para uma vida descomplicada? Vamos de Gaabor!

Para mais informações sobre período promocional da Gaabor 9.9 Super Shopping Festival, visite a loja oficial da Gaabor:

Shopee: https://shopee.com.br/gaabor_oficial

Mercado livre: https://loja.mercadolivre.com.br/gaabor

Site da Gaabor : https://pt.gaabor-global.com/

Atendimento da Gaabor: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1893212/image_5017924_6097205.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1608051/Gaabor_Logo.jpg

