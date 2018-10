Gaby Natale firma un convenio de redifusión con Cision PR Newswire para ampliar su presencia en los medios

Gaby también selló una asociación exclusiva en los medios sociales con PR Newswire y estará tuiteando selectos comunicados de prensa con su nombre de usuaria @GabyNatale en Twitter, donde tiene 96,300 seguidores.

"Desde los medios tradicionales hasta los nuevos, crear contenido con un propósito siempre ha sido mi vocación", dijo Natale poco después de oficializar su convenio con PR Newswire. "Quiero que cualquier logro que haya tenido en mi carrera sea importante usándolo para ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Tuve muchos mentores a lo largo del camino, y esta plataforma que HDN me está dando me ayudará a llegar a decenas de miles de soñadores rebeldes con el mismo mensaje de confianza en sí mismo y trabajo duro que me ha llevado hasta donde estoy hoy", agregó.

Desde que ganó premios EMMY Diurno seguidos por su trabajo como presentadora y productora ejecutiva del programa de televisión "SuperLatina", sindicado en toda la nación, Natale ha recorrido los Estados Unidos pronunciando discursos motivacionales en conferencias del sector, universidades y sedes corporativas para enseñar al público cómo usar las herramientas en su exitoso libro "El Círculo Virtuoso" y dar un gran impulso a su crecimiento personal.

"Gaby tiene una voz única en el panorama de los medios hispanos. Trae a la mesa el tipo de contenido de calidad que ha convertido a HDN en una de las plataformas de redifusión de contenido hispano de los Estados Unidos de crecimiento más rápido en el país", dijo Jessica Alas, directora de Audiencia Multicultural en PR Newswire.

2018 es un año increíble para Natale, en el que ha tenido conferencias internacionales, una nueva nominación al Emmy, su debut en la ópera, fue nombrada una de las 25 Latinas Más Influyentes por la revista People, se presentó en el Kennedy Center en los Premios de la Herencia Hispana y recibió el reconocimiento de Bestseller de las Mujeres por alcanzar el número uno en Amazon con su éxito de librería de HarperCollins "El Círculo Virtuoso".

ACERCA DE GABY NATALE

Gaby Natale es una periodista que ha ganado tres Emmys Diurnos, oradora, autora exitosa y empresaria. Es la productora ejecutiva y presentadora del programa de televisión SuperLatina, que se transmite en todo el país en la televisión pública a través de VME TV. Es una de las pocas mujeres en la industria del entretenimiento que es propietaria no solo de los derechos de su programa de televisión sino también de un estudio de televisión.

Natale también es la cofundadora y presidenta de AGANARmedia, una compañía de marketing enfocada en audiencias hispanas que sirve a compañías de la lista Fortune 500 como Hilton Worldwide, Sprint, eBay y Amazon, entre muchas otras.

En 2017, Natale publicó su primer libro, "El Circulo Virtuoso", en asociación con HarperCollins Español. El libro debutó como la Novedad #1 de Más Venta de Amazon en las categorías de Inspiración, Autoayuda y Negocios. En 2018, Gaby fue nombrada una de las "25 Latinas Más Influyentes" por la revista People en Español.

