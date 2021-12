Gaby Natale, la principal oradora latina, aboga por la igualdad de género en las Naciones Unidas

"Las mujeres en general -y las latinas en particular- se han visto afectadas de manera desproporcionada tanto a nivel personal como profesional como resultado de la pandemia. Como empresaria, autora y oradora latina, sé lo poco representadas que estamos y el gran margen de crecimiento que tenemos en temas tan vitales como la paridad salarial, la representación en los medios de comunicación o la licencia parental, por mencionar algunas. Estoy encantada de unirme a la Cumbre de Liderazgo Hispano para mantener estas conversaciones tan necesarias en torno a la igualdad de género en nuestra comunidad", explica Natale.

La reunión posterior a la pandemia de líderes de los negocios, los medios de comunicación, la política y la defensa de los derechos humanos surgió tras un esfuerzo de un año de la Fundación We Are All Human, dirigida por Claudia Romo Edelman. Natale, que forma parte del comité estratégico del evento, ha sido invitada anteriormente a ejercer como ponente especial sobre el tema de la representación de los latinos en los medios de comunicación.

La Cumbre de Liderazgo Hispano ofrece la actualización anual de la situación de la comunidad hispana dentro del modelo y el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta Cumbre de Liderazgo Hispano ofrecerá una oportunidad para reunir a los líderes de la comunidad y a los aliados defensores para entender el estado actual de la comunidad hispana y cómo podemos actuar juntos de cara a 2022.

"La comunidad latina es la minoría más grande de los Estados Unidos, pero seguimos estando crónicamente subrepresentados y mal representados de manera crónica en salas de juntas, en las narrativas de los medios de comunicación y en los cargos públicos. Es por eso que el pleno respaldo de una institución tan consecuente como las Naciones Unidas es primordial en el reconocimiento de esta realidad", explica Natale.

La edición 2021 de la Cumbre de Liderazgo Hispano tendrá lugar los días 7 y 8 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El comité asesor estratégico del evento incluye a:

- Marco A. Davis, presidente y director ejecutivo del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI)

- Gary Acosta, cofundador y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP®)

- Arabel Alva Rosales, presidenta y directora ejecutiva de AAR & Assocs. LTD.

- Andre Arbelaez, presidente de Hispanic C-Suite Corporate Council

- Victor Arias, Jr., director ejecutivo de Diversified Search Group

- Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC

- Edgar Carreon, fundador de DREE

- @Jorge Ferreaz, editor de la revista Latino Leaders

- Delia Gutierrez McLaughlin, Principal Engagement Lead Amazon Web Services (AWS)

- Marty Martinez, fundadora y directora ejecutiva de Socil Revolt Agency

- Luis Miguel Messianu, fundador, presidente creativo y director ejecutivo de ALMA

- Patricia Mota, MPA, presidenta y directora ejecutiva de Hispanic Alliance for Career Enhancement

- Gaby Natale, presidenta de AGANAR Media

- Jorge Plasencia, cofundador, presidente y director ejecutivo de Republica Havas

- Damian Rivera (He / Him / His), director ejecutivo de ALPFA

- Robert Rodríguez, PhD, presidente de DRR Advisors LLC

- Nancy Santiago

- Oscar Suris, director ejecutivo gerente de Zeno Group

- Ana Valdez, presidenta ejecutiva de The Latino Donor Collaborative

Acerca de Gaby Natale y AGANARmedia

Gaby Natale cree en romper barreras. Y encarna lo que ella predica.

Como la primera latina en ganar tres premios Daytime EMMY consecutivos (como presentadora y productora ejecutiva de su propio programa), la primera autora hispana publicada por la división de Liderazgo de HarperCollins y una de las pocas escritoras nacidas en el extranjero en narrar su audiolibro en inglés, a Gaby le ha tocado su propia cuota de ser "la primera como ella" en los espacios de liderazgo.

Gaby, una líder de opinión y conferencista motivadora muy solicitada, ha compartido su mensaje inspirador en las corporaciones de la lista Fortune 50, en las Naciones Unidas y en su propia charla TED, con la que alienta a las minorías subrepresentadas a ser pioneras y a ser lo que (todavía) no pueden ver en el mundo.

Natale es una de las pocas mujeres en la industria del entretenimiento que no solo es propietaria de los derechos de su programa de televisión, sino que además es dueña de su propio estudio. Esta singular situación le ha permitido fusionar su pasión por los medios de comunicación con su espíritu emprendedor.

La revista People nombró a Natale una de las "25 latinas más poderosas" de 2018, destacando la inspiradora historia de cómo ascendió desde un programa de televisión local que comenzó en una bodega de alfombras hasta convertirse en la única latina en la historia de los Estados Unidos en ganar tres veces consecutivas el premio Daytime EMMY. Su popularidad creció aún más cuando su primer libro, "El círculo virtuoso", publicado por HarperCollins, se convirtió instantáneamente en éxito de ventas y encabezó las listas de nuevos lanzamientos de Amazon en tres categorías diferentes (Negocios, Inspiración y Autoayuda).

Natale es además la fundadora de AGANARmedia, una compañía de mercadeo dirigida al público hispano y que presta servicios a empresas de la lista Fortune 500 como Hilton Worldwide, Sprint, AT&T, eBay y Amazon. En el mundo digital cuenta con una creciente base de admiradores, con más de 52 millones de reproducciones en YouTube y más de 250,000 seguidores en las redes sociales.

En 2019, Natale lanzó Welcome All Beauty, su propia línea de postizos y extensiones de cabello dedicada a las mujeres que necesitan estar listas para la cámara cuando están sobre la marcha.

Natale, infatigable defensora de los asuntos de género y diversidad, es una colaboradora asidua de organizaciones sin fines de lucro como el St. Jude Children's Research Hospital, la Campaña de Acción Mujer Fenomenal (Phenomenal Woman Action Campaign) y Voto Latino.

Natale ha sido presentada en Forbes, CNN, Buzzfeed, NBC News, Univision y en la revista Latino Leaders. Es ganadora del premio Digital Trailblazer Award de NALIP y recibió una nominación para los premios GLAAD Media Awards por su presentación de la juventud latina LGBTQ en los medios.

Natale posee un título de pregrado en Relaciones Internacionales y un grado de máster en Periodismo de la Universidad de San Andrés y Columbia. Antes de iniciar su carrera en televisión, Natale dictó clases de comunicación y periodismo en la Universidad de Texas.

