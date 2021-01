GAC Group atinge avanço em tecnologia de bateria de carga rápida à base de grafeno, modelo de veículo Aion V equipado com a nova bateria programado para iniciar produção em setembro

GUANGZHOU, China, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- Em todo o mundo, os novos veículos elétricos tornaram-se uma solução-chave para viagens de baixa emissão de carbono, mas a tecnologia da bateria sempre restringiu o desenvolvimento e o uso generalizado desses veículos. Nos últimos anos, o grafeno, um novo material com excelente condutividade elétrica, tem sido a chave para avanços na tecnologia de baterias.

Recentemente, o GAC Group anunciou uma importante conquista em tecnologia de baterias. A bateria de carga super rápida à base de grafeno fez progressos inovadores e agora entrou na fase de testes em veículos reais. O Aion V, primeiro veículo a ser equipado com a bateria, está passando por testes de inverno, estando inicialmente programado para a produção em massa em setembro deste ano.

Inicialmente, o grafeno custou algumas centenas de dólares por grama e, por esse motivo, foi chamado de "ouro negro". No "GAC Tech Day 2020" realizado em julho, o GAC Group demonstrou sua tecnologia de produção 3DG (grafeno tridimensional) com direitos de propriedade intelectual independentes, resolvendo a questão de altos custos de grafeno. O método de produção simples, estável e eficiente reduz os custos a apenas um décimo do método convencional.

Após atingir uma produção de baixo custo e de grande escala de grafeno, o GAC Group também fez grandes avanços na aplicação a jusante de seu uso. Entre eles, o setor de veículos elétricos é o maior interessado na bateria de carregamento super-rápido baseada em grafeno. Esta bateria à base de grafeno tem uma capacidade de carga rápida de 6C e, combinada com um carregador de 600A de alta potência, pode carregar até 80% de sua capacidade em 8 minutos. A bateria também passou no mais rigoroso teste de segurança, o "Battery Shooting Test", possuindo qualidade e confiabilidade do mais alto padrão.

Esta tecnologia de bateria à base de grafeno é líder do setor. Ela reduzirá significativamente o tempo de carregamento, bem como aumentará muito a vida da bateria, resolvendo os atuais "pontos críticos" de veículos elétricos puros. A boa notícia é que essa tecnologia de bateria saiu do laboratório para a produção no mundo real. O Aion V, o primeiro modelo de veículo equipado com esta bateria à base de grafeno, entrou na fase de testes de produção em massa.

O planejamento estratégico e a abordagem proativa do GAC Group no campo de tecnologia avançada proporcionarão sólido suporte para a expansão global e desenvolvimento de sua própria marca GAC MOTOR. Não é difícil prever que, com várias tecnologias inovadoras sob sua responsabilidade, a GAC MOTOR estará capacitada para continuar criando uma experiência de direção agradável, de alta tecnologia e qualidade para os consumidores.

