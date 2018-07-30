GAC Motor впервые примет участие в Московском международном автосалоне

Президент GAC Motor г-н Юй Цзюнь (Yu Jun) в ходе Международной дистрибьюторской конференции-2018 отметил, что Россия является ключевым рынком для расширения компании в рамках реализации китайской инициативы «Пояс и путь», и именно эта страна станет отправной точкой для освоения других, более развитых, рынков Европы. Некоторые модели автомобилей GAC Motor уже получили разрешение на продажи в РФ. Компания твёрдо уверена, что динамичность, выносливость и безопасность позволит этим автомобилям завоевать сердца местных покупателей.

Располагая прочным фундаментом в аспектах разработки, производства и глобальной реализации своей продукции, GAC Motor, как независимый китайский бренд, уже смог достичь заметного прогресса на различных рынках мира, предоставив потребителям свои титулованные модели и первоклассный сервис.

В ходе ММАС состоится российский дебют элитных моделей от GAC Motor, включая внедорожник-бестселлер GS4, паркетник люксового класса GS8, первый минивэн бренда GM8, представительский седан GA8 и электромобиль GE3. Безусловной «звездой» первой экспозиции GAC Motor в Москве станет GS8 - первый среднегабаритный 7-местный внедорожник китайского производителя. Только за один прошлый месяц на внутреннем рынке GAC Motor продала свыше 10 000 автомобилей этой модели.

С момента основания бренда 10 лет назад компания неизменно следует своей стабильной стратегии с акцентом на инновациях и качестве продукции. Располагая международной сетью центров НИОКР, первоклассными производственными мощностями, интернационализированной цепочкой поставок и маркетинговой сеткой, бренд вывел на рынок целый ряд моделей, пользующихся большим успехом как в Китае, так и за рубежом.

Сеть центров продаж и послепродажного обслуживания компании охватывает 15 стран и регионов мира, а сам GAC Motor на многих зарубежных рынках считается «лучшим китайским автобрендом». Производитель не раз принимал участие в ведущих международных выставках, включая Североамериканский международный автосалон (NAIAS) и Международное мотор-шоу в Дубае, а дебют на ММАС станет очередной вехой в истории развития бренда.

«Располагая строжайшей системой контроля качества и передовой системой внутренних поставок, GAC Motor представляется чрезвычайно мощной торговой маркой, способной гарантировать высочайшее качество своей продукции. Дебютируя на ММАС, мы стремимся показать российским потребителям лучшие разработки китайской автоиндустрии», - добавил г-н Юй.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Сьюки Вонг (Sukie Wong)



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