GAC Motor дебютировала на ММАС и рассказала о планах по выходу на российский рынок в 2019 году

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GAC Motor

04:27 ET

МОСКВА, 30 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor, ведущий автопроизводитель Китая, дебютировала на Московском международном автомобильном салоне (ММАС) со своим модельным рядом. Также компания объявила о создании первого зарубежного представительства в России, GAC Motor RUS, и о планах по выходу на российский рынок в 2019 году.

Ms Zhao Qiuyan, Counsellor of the Economic And Commercial Counselor's Office of the Chinese Embassy in the Russian Federation in Russia(third from right), Mr Xu Jinli, Chief Representative of China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Representative Office in Russia (second from left),Mr Li Shao, Vice President of GAC Group (third from left), Mr Zhan Songguang, Executive Vice President (second from right), Mr Wang Shunsheng, Executive director and president of GAC Motor RUS (first from left) and Mr Dai Binzheng, Vice President of Zhong Long investment co., LTD take photos together.
Ms Zhao Qiuyan, Counsellor of the Economic And Commercial Counselor's Office of the Chinese Embassy in the Russian Federation in Russia(third from right), Mr Xu Jinli, Chief Representative of China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Representative Office in Russia (second from left),Mr Li Shao, Vice President of GAC Group (third from left), Mr Zhan Songguang, Executive Vice President (second from right), Mr Wang Shunsheng, Executive director and president of GAC Motor RUS (first from left) and Mr Dai Binzheng, Vice President of Zhong Long investment co., LTD take photos together.
GAC Motor announced the official launch of GAC Motor RUS
GAC Motor announced the official launch of GAC Motor RUS
Local and global media pay close attention to the press conference of the China automobile brand GAC Motor
Local and global media pay close attention to the press conference of the China automobile brand GAC Motor
Ms Zhao Qiuyan, Counsellor of the Economic And Commercial Counselor's Office of the Chinese Embassy in the Russian Federation in Russia(third from right), Mr Xu Jinli, Chief Representative of China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Representative Office in Russia (second from left),Mr Li Shao, Vice President of GAC Group (third from left), Mr Zhan Songguang, Executive Vice President (second from right), Mr Wang Shunsheng, Executive director and president of GAC Motor RUS (first from left) and Mr Dai Binzheng, Vice President of Zhong Long investment co., LTD take photos together. GAC Motor announced the official launch of GAC Motor RUS Local and global media pay close attention to the press conference of the China automobile brand GAC Motor

В ходе своего первого мероприятия на иностранном рынке, с тех пор как компания коренным образом изменила корпоративную культуру, GAC Motor продемонстрировала модели премиум-класса, включая GS8, GA8 и новый GS4 на ММАС. В пресс-конференции приняли участие г-жа Чжао Цюян, советник посольства Китая в России по вопросам экономики и торговли, г-н Ли Шао, вице-президент GAC Group, г-н Чжань Сунгуань, вице-президент GAC Motor, г-н Гао Фэн, помощник президента GAC Motor, г-н Ван Шуншэн, президент GAC Motor RUS, а также около ста журналистов российских и международных СМИ.

На мероприятии GAC Motor анонсировала открытие GAC Motor RUS, первого зарубежного представительства компании, что является еще одним важным шагом для выхода компании на международный рынок. В ходе ММАС GAC Motor также провела конференцию по продвижению бренда и запустила кампанию по привлечению российских дилеров для подготовки к выходу на российский рынок в 2019 году. Благодаря высокому качеству автомобилей GAC Motor стремится сделать свой бренд узнаваемым в России и и добиться признания потребителей в России и соседних странах в течение 3-5 лет.

Многие российские журналисты были впечатлены автомобилями GAC Motor и дали высокие оценки. Мы впечатлены качеством и дизайном моделей GAC Motor в высоком ценовом сегменте, таких как GS8 и GM8. Долговечность и безопасность этих автомобилей отвечают требованиям российских клиентов, и мы с нетерпением ждем выхода бренда на российских рынок в 2019 году.

GAC Motor, дочерняя компания GAC Group, входящей в рейтинг Fortune Global 500, — это молодой и динамичный китайский автомобильный бренд. С момента своего основания в 2008 году компания неуклонно следует по пути к интернационализации. Всего за десять лет GAC Motor заняла лидирующие позиции в автомобильной промышленности Китая. Отличаясь превосходным качеством и производительностью, компания создала сети продаж и обслуживания в 15 странах и регионах, была признана «Лучшим китайским автомобильным брендом» на многих зарубежных рынках и заслужила доверие более чем 1,3 миллиона автолюбителей по всему миру.

GAC Motor привержена цели создания бренда мирового класса. Компания продолжит создавать более качественные продукты и повышать популярность, репутацию и влияние бренда на российском рынке и после ММАС, чтобы обеспечить своим потребителям более качественный, подвижный образ жизни.

О компании GAC Motor

Автомобильная компания Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) была основана в 2008 году и входит в группу компаний GAC Group, занимающую 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. GAC Motor разрабатывает и производит автомобили премиум-класса, двигатели, комплектующие, а также автомобильные аксессуары. Уже пять лет подряд компания занимает 1-е место среди китайских брендов в исследовании качества производимых в Китае автомобилей J.D. Power Asia Pacific's China Initial Quality Study SM (IQS), что свидетельствует об эффективности реализуемой в компании стратегии, ориентированной на обеспечение качества, — начиная от инновационных НИОКР, производственных процессов, сети поставщиков и заканчивая продажами и сервисным обслуживанием.

Более подробная информация о компании представлена на следующих страницах:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor 

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor 

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Контакты для СМИ:

Антон Лещинский, Anton.Leshchinskiy@hkstrategies.com 

Наталья Королёва, Natalia.Koroleva@hkstrategies.com 

+7 495 775 0077

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737240/Auto.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737243/GAC.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737254/GAC_Motor.jpg

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GAC Motor дебютировала на ММАС и рассказала о планах по выходу на российский рынок в 2019 году

News provided by

GAC Motor

04:27 ET