GAC MOTOR à Doha et Santiago au milieu de l'effervescence de la Coupe du Monde

GUANGZHOU, Chine, 28 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pendant la Coupe du Monde 2022, GAC MOTOR a lancé une série de promotions liées à la Coupe du Monde à Doha, au Qatar, visant à connecter la foule enthousiaste aux mondes passionnés du football et de la construction automobile.

Dans le quartier d'affaires animé de Doha, le logo et les modèles de GAC MOTOR ont été exposés sur le corps de l'Aspire Tower, le plus haut bâtiment du Qatar. Également connu sous le nom de The Torch Doha, ce gratte-ciel de 318 mètres a accueilli les flammes des Jeux asiatiques de 2006.

De l'autre côté du globe, GAC MOTOR a offert aux supporters locaux une soirée d'observation de la Coupe du monde à Santiago, au Chili. Une quarantaine de propriétaires de voitures GAC MOTOR, de partenaires et d'influenceurs de renom se sont réunis pour regarder un match passionnant entre le Portugal et le Maroc afin de célébrer le deuxième anniversaire de la marque au Chili.

Le voyage de toute une vie

GAC MOTOR a offert à un groupe important de fidèles supporters de la marque - y compris des partenaires et des vendeurs de premier plan - un week-end d'événements passionnants en plein milieu de la Coupe du monde.

Vêtus des t-shirts « GO AND CHANGE! », emblématiques de GAC MOTOR, les membres de l'entourage ont assisté à un match de football électrisant au Education City Stadium, avec des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Ce voyage de trois jours revêtait une importance particulière pour Abdulaziz Ganadili. Ganadili est le meilleur vendeur de la marque en Arabie saoudite et le champion régional de son concours de compétences commerciales éponyme. « Je suis reconnaissant à GAC MOTOR de m'avoir fourni une plateforme grâce à laquelle j'ai pu non seulement améliorer mes compétences professionnelles mais aussi m'embarquer dans un voyage de vie inoubliable », a-t-il déclaré.

Voyager avec style : la flotte de GAC MOTOR

Les invités ont apprécié tous les trajets effectués par la grande et luxueuse All New GS8 et les modèles préférés des acheteurs, à savoir la GS4, la GA6 et d'autres modèles de la marque.

Les véhicules de GAC MOTOR sont équipés d'un design très convivial, de grands écrans tactiles, d'une technologie puissante de climatisation et de filtrage de l'air, ainsi que d'écosystèmes embarqués intelligents qui garantissent un confort de conduite maximal.

La All New GS8 est principalement conçue pour l'environnement chaud, sec et sablonneux de Doha, avec son large toit ouvrant panoramique qui inonde l'intérieur de lumière naturelle sans compromettre la température ou la qualité de l'air.

La passion est le moteur de l'innovation, tant dans le sport que dans la technologie automobile. Comme GAC s'efforce d'être toujours meilleur, les athlètes font de même. GAC MOTOR poursuivra sa mission consistant à offrir une expérience de mobilité axée sur la technologie à un plus grand nombre de personnes grâce à une R&D constante et à l'esprit de l'artisanat.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1974699/mp4.mp4

SOURCE GAC MOTOR