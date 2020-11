GAC MOTOR als Champion der J.D. Power Initial Quality Study für die chinesische Marke für acht aufeinander folgende Jahre anerkannt

GUANGZHOU, China, 2. November 2020 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte J.D. Power seinen Bericht über die China Initial Quality Study (IQS) 2020, und als die Drittpartei-Erhebungsbehörde bietet sie den Kunden eine zuverlässige Referenz für den Autokauf. In diesem Bericht wird GAC MOTOR acht Jahre lang in Folge als Markenchampion in China ausgezeichnet, wobei das SUV-Modell GS3 und das MPV-Modell GN6 in ihren Segmenten jeweils den ersten und zweiten Platz belegten.