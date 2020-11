GAC MOTOR apresenta três modelos emblemáticos ao Chile, acelerando sua expansão no mercado sul-americano

A GAC MOTOR é uma marca de propriedade exclusiva do grupo Fortune Global 500 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. e vem expandindo rapidamente desde que entrou no mercado em 2008 como uma das marcas de crescimento mais rápido do mundo. Visando incorporar os recursos científicos e tecnológicos mais avançados do mundo, a GAC também abriu centros de P&D no Vale do Silício e em Detroit e continuará a realizar suas ações de P&D científicas e tecnológicas orientadas aos mercados e consumidores e a eliminar, continuamente, obstáculos técnicos.