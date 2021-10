GAC MOTOR atende à demanda do mercado à medida que consumidores buscam valor duradouro

GUANGZHOU, China, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- À medida que a concorrência no mercado automotivo se intensifica, os consumidores estão adotando uma abordagem mais racional do que nunca ao comprar carros. Cada vez mais consumidores estão levando em consideração a capacidade de retenção de valor de seus novos veículos como um importante índice de referência, e os premiados projetos de qualidade durável da GAC MOTOR se encaixam perfeitamente a essas novas demandas do mercado.

J.D. Power Awards | Reconhecimento da qualidade

A GAC MOTOR é a única marca chinesa a ganhar oito prêmios consecutivos da marca com o J.D. Power IQS da China (2013-2020).

Esse ano, a GAC MOTOR também se posicionou muito bem na classificação da J.D. Power China quanto ao quesito valor de retenção. Entre as marcas nacionais chinesas, os modelos GN8 e GS8 ocuparam o primeiro lugar nos segmentos de minivans e SUVs de médio porte, respectivamente, com taxas de retenção de três anos. O modelo GS3 superou muitos outros SUVs compactos e ficou em segundo lugar em valor de retenção em seu segmento entre as marcas domésticas. Os vários recursos da GAC MOTOR no importante índice de referência demonstram a atenção à qualidade que passa pela engenharia da GAC.

Feitos para durar | O poder da habilidade técnica

No centro do processo de produção da GAC MOTOR está o conceito do "espírito da habilidade técnica".

Cada modelo da GAC MOTOR é produzido com materiais de qualidade duráveis o suficiente para criar muitos anos de lembranças e rodar muitos e muitos milhares de quilômetros.

Na verdade, todo modelo da GAC MOTOR é submetido a testes de rodagem de mais de seis milhões de quilômetros, para garantir que possa lidar com o desgaste provocado pelo uso diário do veículo. Os técnicos refinam e aperfeiçoam os produtos continuamente para assegurar que sejam totalmente adequados a seu propósito.

Não há arredondamento nos cantos - simplesmente projeto meticuloso, tecnologia de classe mundial e inovação contínua. Os centros globais de P&D da GAC garantem que haja um fluxo contínuo de tecnologias de ponta, que otimiza cada veículo da GAC para que se torne uma versão mais durável, mais confortável e mais eficiente do que era no ano anterior.

É isso que dá à GAC MOTOR sua vantagem competitiva e a razão pela qual o GAC Group ganha tantos prêmios.

O slogan da marca, GO AND CHANGE! ("vá e mude!", em tradução livre) incorpora o esforço constante da empresa para realizar melhorias. No futuro, a GAC MOTOR continuará a investir em tecnologias de valor agregado e a melhorar o índice de retenção de valor de seus veículos, empenhando-se para desenvolver carros duráveis para consumidores do mundo todo.

Confiável, inteligente, eficiente: essa é a GAC MOTOR.

FONTE GAC MOTOR

