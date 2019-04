GAC Motor dévoile un nouveau modèle et organise une conférence internationale des distributeurs à l'occasion du salon Auto Shanghai 2019

« GAC Motor a mis en œuvre sa stratégie 'la qualité avant tout' et n'a cessé d'améliorer la qualité de ses produits, tout en continuant à promouvoir les atouts de notre marque. Cette année, nous allons présenter les tout nouveaux GA6, GS4 et GS8, en nous efforçant de créer un style de vie de mobilité agréable pour nos clients », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor.

Le tout nouveau GA6 sera officiellement lancé au mois de juin de cette année. Le design aux lignes incisives et épurées, la calandre plus large et les feux arrière qui occupent toute la largeur confèrent au véhicule une allure sportive. Capable d'une conduite autonome de niveau 2, équipée d'un copilote basé sur l'IA guidé par des commandes vocales et d'un système Harman Hi-Fi personnalisé, la GA6 offre une expérience au volant intelligente, sûre et agréable.

Par ailleurs, le concept-car ENTRANZE a fait sa première apparition nationale sur le salon. Développé par le centre de conception avancée de GAC aux États-Unis, doté des dernières technologies intelligentes, des caractéristiques de durabilité et de la conduite automatisée, l'ENTRANZE est un nouveau type de cross-over entre un SUV et un monospace, qui fait découvrir un plus grand nombre de possibilités pour un véhicule familial moderne.

Grâce à la présentation de sa gamme de véhicules exceptionnels, GAC Motor a attiré l'attention des médias nationaux et internationaux, ainsi que des concessionnaires, fournisseurs et visiteurs du pays et du monde entier. Tous ceux-ci ont été profondément impressionnés par l'excellente qualité et le design des modèles GAC Motor.

Pendant l'Auto Shanghai 2019, plus de 40 distributeurs internationaux de GAC Motor venus de 15 pays et régions du globe ont assisté à la Conférence internationale des distributeurs (la « Conférence ») qui a eu lieu à Suzhou, dans la province du Jiangsu.

Placée sous le thème « Plus forts ensemble pour un avenir meilleur », la conférence a été axée sur le compte-rendu des succès de la marque en matière de développement international en 2018 et a permis d'annoncer les stratégies qui seront menées à l'étranger et la planification pour 2019.

En 2018, les ventes et les services de GAC Motor ont couvert 16 pays et régions du globe et le constructeur a enregistré une croissance de 69 % de ses ventes à l'étranger. Il a pénétré sur de nouveaux marchés comme l'Arabie saoudite et l'Équateur et lancé de nouveaux centres de vente et de service dans des pays comme les Philippines et la Bolivie, devenant ainsi l'une des marques automobiles les plus populaires dans plusieurs pays, ainsi que la marque automobile chinoise la plus vendue au Koweït, à Bahreïn et au Nigeria. Il a également été classé sur la liste des 50 meilleures marques chinoises de 2018 par Inter-brand, un grand cabinet de conseil en marques.

En 2019, GAC Motor va continuer d'étudier les marchés situés le long de l'initiative « Une ceinture, une route » et d'autres régions importantes et va achever sa plate-forme à l'étranger. Suite à la création de GAC Motor North America Company et de la filiale russe, GAC Motor International Sales Company, l'institution coordinatrice des activités de l'entreprise à l'étranger, a commencé à fonctionner. Le constructeur automobile continuera d'améliorer ses activités internationales afin d'accroître sa compétitivité à l'échelle internationale.

Qui plus est, GAC Motor ne cessera d'augmenter ses investissements en R & D en 2019 afin de maintenir son avance en termes d'offre de produits. Grâce à une analyse approfondie de la demande du marché, l'entreprise va s'investir davantage dans l'image de marque mondiale, présenter des modèles adaptés sur différents marchés, lancer davantage de centres de vente et de service, moderniser les magasins existants, optimiser sa stratégie de prix sur le marché des produits et prendre davantage de mesures pour augmenter ses ventes à l'étranger.

GAC Motor a aussi décerné des prix aux meilleurs distributeurs, notamment celui de la meilleure performance marketing, de la meilleure performance de service, de la meilleure performance des ventes et du meilleur distributeur, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles aux activités menés à l'étranger au cours de la dernière année.

Pendant la conférence, de nombreux concessionnaires ont déclaré que cela les avait aidés à mieux comprendre la qualité des produits de GAC Motor, ainsi que les capacités de R & D et de fabrication et les objectifs stratégiques du constructeur et qu'ils ont entièrement confiance dans le futur développement de GAC Motor sur le marché international.

« Nous allons continuer à investir dans le soutien à nos distributeurs et nos partenaires et à forger ave eux un modèle de collaboration gagnant-gagnant », a déclaré M. Yu.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 202e place parmi les entreprises du palmarès Fortune Global 500. L'entreprise conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, ainsi que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Depuis six années consécutives, GAC Motor se classe au plus haut niveau parmi toutes les marques chinoises dans la région Asie-Pacifique, selon une étude réalisée par J.D. Power sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality StudySM - IQS). Ce classement met en évidence la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement (R & D) novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne logistique, les ventes et les services.

