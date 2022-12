GAC MOTOR em Doha e Santiago em meio ao entusiasmo da Copa do Mundo

GUANGZHOU, China, 28 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante a Copa do Mundo de 2022, a GAC MOTOR lançou uma série de promoções relacionadas à Copa do Mundo em Doha, no Catar, com o objetivo de conectar a multidão entusiasmada ao apaixonante mundo do futebol e da fabricação de carros.

No vibrante distrito comercial de Doha, o logotipo e os modelos da GAC MOTOR foram exibidos na estrutura da Aspire Tower, o edifício mais alto do Catar. Também conhecida como The Torch Doha, este arranha-céu de 318 metros de altura foi a sede da pira dos Jogos Asiáticos de 2006.

Do outro lado do mundo, em Santiago, no Chile, a GAC MOTOR ofereceu aos torcedores locais uma festa para exibição da Copa do Mundo. Cerca de quarenta influenciadores conhecidos, parceiros e proprietários de automóveis da GAC MOTOR se reuniram para assistir a uma partida empolgante entre Portugal e Marrocos para comemorar o segundo aniversário da marca no Chile.

A viagem de uma vida

A GAC MOTOR ofereceu a um grande grupo de apoiadores leais da marca, incluindo parceiros e os principais vendedores, um fim de semana de eventos interessantes durante a Copa do Mundo.

Com camisetas com o logo da GAC MOTOR, "GO AND CHANGE!", o grupo se divertiu assistindo a uma partida eletrizante de futebol no estádio Education City, com milhões de outras pessoas assistindo em todo o mundo.

Esta viagem de três dias teve importância especial para Abdulaziz Ganadili. Ganadili é o principal vendedor da marca na Arábia Saudita e o campeão regional da competição de habilidades de vendas. "Sou grato à GAC MOTOR por me fornecer uma plataforma por meio da qual pude não apenas melhorar minhas habilidades profissionais, mas também embarcar em uma jornada de vida inesquecível", disse ele.

Viajando em grande estilo: a frota da GAC MOTOR

Os convidados fizeram todo o transporte no grande e luxuoso All New GS8 e os favoritos dos consumidores , GS4, GA6 além de outros modelos de marca.

Os veículos da GAC MOTOR vêm equipados com projetos altamente fáceis de usar, grandes telas de toque, potente tecnologia de filtragem de ar e ar condicionado e ecossistemas inteligentes dentro do carro que garantem o máximo conforto de viagem.

O All New GS8 foi construído principalmente para o ambiente quente, seco e arenoso de Doha, com seu amplo teto solar panorâmico inundando o interior com luz natural sem comprometer a temperatura do ar ou a qualidade.

A paixão é o que impulsiona a inovação, tanto em esportes quanto em tecnologia de veículos. Assim como a GAC se esforça sempre para ser melhor, os atletas fazem o mesmo. A GAC MOTOR continuará em sua missão de levar uma experiência de mobilidade orientada por tecnologia a um público maior por meio de P&D consistente e do espírito de habilidade técnica.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1974699/mp4.mp4

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR