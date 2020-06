GAC Motor entrega 550.000 máscaras fabricadas pela GAC a parceiros internacionais de distribuição em 26 países.

A GAC Motor recebeu forte apoio de funcionários e parceiros do exterior ao apoiar a prevenção e o controle da COVID-19 na China em um estágio prévio da epidemia. No final de fevereiro, o GAC Group, empresa mãe da GAC Motor, transformou e criou linhas de produção de máscaras para prevenção e controle de longo prazo. À medida que o surto se espalha, funcionários e parceiros do exterior também estavam experimentando escassez de máscaras. A GAC Motor decidiu ajudá-los em troca com máscaras fabricadas pela GAP.

A boa vontade nunca para. Após receber as máscaras, os parceiros decidiram passar adiante a boa vontade e doaram parte das máscaras a instituições médicas locais. A CIG Motors, parceira da GAC Motor na Nigéria, doou 50.000 máscaras médicas cirúrgicas e outros suprimentos a instalações locais de saúde. A Impofactor CA, empresa representante da GAC MOTOR no Equador, entregou 30.000 máscaras ao Comitê Nacional de Operações Emergenciais para apoiar no combate à COVID-19, e apoiou a Cruz Vermelha Cañar a levar a cabo testes rápidos de COVID-19, em casa com veículos da GAC MOTOR. Seu distribuidor exclusivo no Panamá, o Grupo Auto Comercial, doou 10.000 máscaras ao hospital infantil local e ao Instituto Nacional de Medicina Física e Reabilitação. Na Bolívia, cerca de 10.000 máscaras fabricadas pela GAC foram enviadas ao governo de Santa Cruz, que as distribuirá a hospitais e centros de saúde na cidade.

Com o auxílio da sede da GAC Motor, os revendedores do exterior também tomaram medidas para combater a epidemia e garantir a continuidade das operações comerciais, incluindo desinfecção diária estritamente implementada, verificações de temperatura e outras medidas de prevenção à epidemia. Eles também compartilharam dicas de cuidado e limpeza para os carros a fim de reduzir a exposição dos clientes à COVID-19.

A empresa considera a saúde e segurança de clientes e funcionários uma prioridade essencial. Para esse fim, sua empresa mãe, o GAC Group, assinou um contrato de cooperação estratégica com o Instituto de Saúde Respiratória de Guangzhou, a fim de construir em conjunto uma central de tecnologia de engenharia e uma base de produção para prevenção e controle de infecções respiratórias. Um dos focos da unidade será pesquisar e desenvolver a desinfecção, tecnologia de controle e prevenção de infecção para carros, a qual se espera ser aplicada aos produtos da GAC MOTOR no futuro e proporcionar uma experiência mais agradável de mobilidade para os clientes globais da empresa.

FONTE GAC MOTOR

