GAC Motor estreia no MIAS e revela planos para entrar no mercado russo em 2019

Em sua primeira aparição no exterior desde que a empresa aprimorou sua cultura corporativa, a GAC Motor exibiu seus modelos de veículos premium, incluindo o GS8, GA8 e seu novíssimo GS4 no MIAS. A conselheira do escritório do Conselho Econômico e Comercial da Embaixada da República Popular da China na Federação Russa, Zhao Qiuyan, o vice-presidente do Grupo GAC, Li Shao, o vice-presidente executivo Zhan Songguang, o presidente assistente da GAC Motor, Gao Feng, o presidente da GAC Motor RUS, Wang Shunsheng, e cerca de 100 jornalistas da mídia local russa e de outros veículos de imprensa internacionais participaram de uma entrevista coletiva.

No evento, a GAC Motor anunciou o lançamento oficial da GAC Motor RUS, a primeira subsidiária da marca no exterior, o que é outro passo importante para promover a internacionalização da empresa. A empresa também organizou uma conferência de promoção de marca durante o MIAS e lançou uma unidade de recrutamento de concessionárias russas, em preparação para sua entrada no mercado russo em 2019. Com seus veículos de alta qualidade, a GAC Motor objetiva fazer sua marca se destacar na Rússia e ser reconhecida pelos consumidores na Rússia e nos países vizinhos, em um período de três a cinco anos.

A mídia russa, em grande parte, ficou impressionada e atribuiu um grande valor à qualidade e ao projeto dos modelos de veículos de segmento superior da GAC Motor, tais como o GS8 e o GM8. A dinâmica, a durabilidade e a segurança desses automóveis atende a demanda dos consumidores russos, que esperam ansiosos o lançamento da marca em 2019.

A GAC Motor, subsidiária do Grupo GAC, listado no Fortune Global 500, é uma marca de automóvel chinesa jovem e dinâmica. Fundada em 2008, a empresa vem seguindo persistentemente uma trajetória para a internacionalização. Em apenas dez anos, a GAC Motor estabeleceu sua posição de liderança no setor automobilístico da China. Mantendo-se firme na excelente qualidade e desempenho de seus produtos, a GAC Motor estabeleceu redes de vendas e serviços em 15 países e regiões e foi nomeada a "Melhor Marca Chinesa de Automóveis" ("Best Chinese Car Brand") em diversos mercados no exterior, ganhando a confiança de mais de 1,3 milhão de proprietários de carro no mundo.

A GAC Motor está comprometida com a ambição de construir uma marca de classe mundial e uma empresa global. Após o MIAS, a empresa continuará a apresentar mais produtos de alta qualidade e aumentar a popularidade, o conceito e a influência da marca no mercado russo, com a missão da marca de criar uma vida de mobilidade apreciável para os consumidores russos.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é subsidiária do Grupo GAC, que se classifica na 202a posição na lista das 500 maiores empresas da Fortune Global. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupou a primeira posição entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos, no Estudo Inicial de Qualidade (IQS -- Initial Quality Study SM) na China, feito pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia da empresa centrada na qualidade, desde a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fabricação à cadeia de suprimento, vendas e serviços inovadores.

Para obter mais informações, visite:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor



Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor



Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Contato com a imprensa:

Sukie Wong



+86-186-8058-2829



GACMotor@126.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737291/Auto.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737292/GAC.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737293/GAC_Motor.jpg

FONTE GAC Motor