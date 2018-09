GAC Motor fará sua estreia na Europa apresentando o SUV GS5 totalmente novo no Salão do Automóvel de Paris

Uma coletiva de imprensa oficial será realizada no dia 2 de outubro, no estande A530, pavilhão 5.2, das 8h45 às 9 horas. A área total de exposição da GAC Motor no salão de automóveis será 1.000 m2 (10.764 pés quadrados).

A GAC Motor levará seus principais modelos de alta qualidade ao salão, fabricados com seus dez anos de experiência em projetos criativos e inovadores. Os modelos que a GAC Motors levará a Paris incluem o GS4, que é sucesso de vendas; o sofisticado SUV GS8; a primeira minivan GM8, e o sedan GA4. Além disso, na coletiva de imprensa e estreia mundial, a GAC pretende apresentar também o SUV GS5 totalmente novo.

A Europa desempenha um papel importante no desenvolvimento da GAC Motor, desde o início. Em 2014, no aniversário de 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a França, a frota de GS5 da Euro-Asia da GAC Motor viajou de Guangzhou a Paris. Este ano, a GAC Motor volta a Paris com a grande aspiração de ser uma "uma marca de classe mundial e uma empresa global" para iniciar oficialmente uma nova jornada da marca.

Como líder no setor automotivo da China, a GAC Motor cresceu e se transformou em um modelo influente para as marcas automotivas chinesas de luxo. O volume de vendas anual aumentou, passando de 17.000 em 2011 para 500.000 em 2017, com uma taxa de crescimento anual composto de 75%, e a empresa iniciou operações em 15 países, concluindo a construção de plataformas comerciais e centros de P&D no exterior e exibindo também os produtos aclamados da marca em prestigiados salões de automóveis internacionais.

O Salão do Automóvel de Paris é o local perfeito para a GAC Motor exibir seus produtos e sua marca. Impulsionada por uma estreia de sucesso no Salão do Automóvel de Paris, a empresa pretende criar uma imagem sólida da marca na Europa, o que é um grande passo para atingir a sua meta de criar uma marca de classe mundial e uma empresa global.

