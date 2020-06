GAC Motor livre 550 000 masques fabriqués par GAC à des partenaires de distribution internationaux dans 26 pays

GAC Motor a reçu un soutien important des employés et partenaires étrangers pour participer à la prévention et au contrôle de la COVID-19 en Chine au début de l'épidémie. Fin février, GAC Group, la société mère de GAC Motor, a transformé et mis en place des lignes de production de masques pour la prévention et le contrôle à long terme. Au fur et à mesure que l'épidémie se propageait, les employés et les partenaires à l'étranger connaissaient également une pénurie de masques. GAC Motor a décidé de les aider en retour avec des masques fabriqués par GAC.

La bonne volonté ne s'arrête jamais. Après avoir reçu les masques, les partenaires ont décidé de transmettre la bonne volonté et de faire don d'une partie des masques à des institutions médicales locales. CIG Motors, le partenaire de GAC Motor au Nigeria, a fait don de 50 000 masques chirurgicaux et d'autres fournitures aux établissements de santé locaux. Impofactor CA, la société représentante de GAC Motor en Équateur, a fourni 30 000 masques au Comité national des opérations d'urgence pour soutenir la lutte contre la COVID-19, et a aidé la Croix-Rouge de Cañar à effectuer des tests rapides de COVID-19 à domicile avec les véhicules de GAC MOTOR. Son distributeur exclusif au Panama, Grupo Auto Comercial, a fait don de 10 000 masques à l'hôpital local pour enfants et à l'Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. En Bolivie, environ 10 000 masques fabriqués par GAC ont été envoyés au gouvernement de Santa Cruz, qui les distribuera aux hôpitaux et aux centres de santé de la ville.

Avec l'aide du siège de GAC Motor, les concessionnaires étrangers ont également pris des mesures pour lutter contre l'épidémie et assurer la continuité des opérations commerciales, y compris une désinfection quotidienne strictement appliquée, des contrôles de température et d'autres mesures de prévention de l'épidémie. Ils ont également partagé des conseils d'entretien et de nettoyage des voitures afin de réduire le risque d'exposition des consommateurs à la COVID-19.

L'entreprise considère la santé et la sécurité des clients et des employés comme une priorité absolue. À cette fin, sa société mère, GAC Group, a signé un accord de coopération stratégique avec l'Institut de santé respiratoire de Guangzhou (Canton) pour construire conjointement un centre d'ingénierie technologique et une base de production pour la prévention et le contrôle des infections respiratoires. Ces installations auront notamment pour objectif la recherche et le développement de technologies de désinfection, de prévention et de contrôle des infections pour les voitures, qui devraient être appliquées aux produits de GAC MOTOR à l'avenir et offrir une mobilité agréable aux clients de l'entreprise de par le monde.

