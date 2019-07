GAC Motor macht sich Seite an Seite mit WWF für den Erfolg von Chinas Three-River-Source Nationalpark stark

- GAC Motor setzt sich gemeinsam mit Parkverwaltung und World Wildlife Fund (WWF) im Vorfeld der für 2020 geplanten allgemeinen Öffnung des Nationalparks „Quellgebiet der drei Flüsse" für die kontinuierliche Bewahrung eines der wichtigsten Frischwasserquellbiete Asiens ein.

GUANGZHOU, China, 29. Juli 2019 /PRNewswire/ -- GAC Motor, die Sanjiangyuan National Park Administration für das Quellgebiet der drei Flüsse („die Parkadministration") und der World Wildlife Fund („WWF") haben 2016 Chinas ersten Schutzplan für einen nationalen Naturschutzpark ins Leben gerufen. Ein kürzlich von den drei Parteien veröffentlichter Bericht über die Ergebnisse legt dar, welche Erfolge in den letzten drei Jahre erzielt werden konnten, darunter auch die erstmalige Sichtung eines seltenen schwarzen Wolfs in China. Der Bericht zeigt auf, dass GAC Motors Beteiligung an der Einrichtung von Chinas erstem nationalem Naturschutzpark eine Vorlage für Unternehmen geschaffen hat, sich der Entwicklung von Nationalparks als gesellschaftliche Kraft anzuschließen.