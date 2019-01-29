GAC Motor открывает новые региональные шоурумы, представляет новые модели и осваивает новые рынки

Центр продаж и послепродажного обслуживания GAC Motor в Объединенных Арабских Эмиратах открылся 31 октября в Дубае. В церемонии открытия центра приняли участие почетные гости, в присутствии которых состоялась и презентация GS7 и GA8 - двух самых привлекательных моделей на рынке ОАЭ. GAC Motor подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с известной компанией Gargash Group в целях совместного освоения рынка Объединенных Арабских Эмиратов.

2 ноября компания представила свой внедорожник GS7 в Кувейте. Одна из «звезд» в модельном ряду GAC Motor, модель GS7 способна удовлетворить потребности кувейтских потребителей в комфортной мобильности и превзойти все их ожидания в аспекте соотношения цены и качества.

За пять лет, прошедшие с момента выхода на рынок Кувейта, компании GAC Motor при помощи региональных партнеров удалось пустить здесь прочные корни. В немалой степени этому поспособствовали превосходное качество продукции бренда, эффективные каналы продаж, развитая сеть центров послепродажного обслуживания, яркие маркетинговые кампании. В результате GAC Motor обошел все прочие китайские автобренды по доле своего присутствия на кувейтском рынке.

Г-н Чэн Юнжу (Cheng Yongru), советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Кувейте, в ходе своего выступления на пресс-конференции выразил радость от того, что все больше китайских продуктов демонстрируют столь положительные результаты на этом региональном рынке. Являясь безусловным «отличником» китайского автопрома, GAC Motor заслуживает особой похвалы за внимание, уделяемое им развитию бренда, обеспечению качества продукции и послепродажного обслуживания.

4 ноября компания официально презентовала свою торговую марку в Саудовской Аравии и открыла первый в стране торгово-сервисный центр, где представлен широкий ряд моделей-бестселлеров GAC Motor. Заключенное с влиятельным саудовским дилером Aljomaih Automotive Company (AAC) соглашение о создании четырех центров продаж и послепродажного обслуживания в Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме позволит компании расширить свое присутствие на региональном рынке, предоставить местным покупателям более широкий выбор автомобилей и обеспечить внимательный, высококачественный сервис.

В своей речи вице-президент и генеральный директор ААС Шейх Ибрахим Аль-Джомайх (Shaikh Ibrahim Aljomaih) подчеркнул, что выход GAC Motor на саудовский рынок, а также уровень качества и технических характеристик автомобилей этого бренда сыграют важную роль в изменении стереотипного мнения потребителей о китайских машинах. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, GAC Motor шестой год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что делает его сильным конкурентом для многих известных международных марок, представленных на рынке Саудовской Аравии.

Президент GAC Motor г-н Юй Цзюнь (Yu Jun), в свою очередь, прокомментировал: «Тысячи лет назад наши предки привезли в Саудовскую Аравию лучшие шелка и фарфор. И сегодня GAC Motor продолжает эту традицию, представляя на этом рынке свою высококачественную продукцию: GS8, GA8, GS4 и GA3S. Эти модели прошли строжайший контроль качества и отвечают высочайшим требованиям к пространству, мощности, надежности, кондиционированию воздуха и «умному» сетевому подключению. Все это дает клиентам в регионе гарантии первоклассного качества продукции и последующего обслуживания».

7 ноября состоялся дебют бренда GAC Motor на Филиппинах. В ходе официальной презентации торговая марка представила широкий ряд своих люксовых автомобилей: седан GA4, сверхкомпактный внедорожник GS4, седан представительского класса GA8, премиальный семиместный минивэн GM8, а также флагманский большой SUV GS8.

В результате многолетнего упорного труда GAC Motor удалось достичь значительного прорыва на Ближнем Востоке. На сегодняшний день компания успешно заявила о себе на рынках восьми стран, открыла 21 центр продаж и послепродажного обслуживания в регионе и создала имидж бренда среднего и премиального сегментов рынка. В этом году GAC Motor выходит на рынок Филиппин, ориентируясь на расширение своего присутствия в Юго-Восточной Азии. Продукция этой торговой марки получает положительные отзывы от потребителей, и на многих зарубежных рынках GAC Motor признан «лучшим китайским автобрендом».

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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SOURCE GAC Motor