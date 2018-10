GAC Motor participe pour la première fois au Mondial de l'auto de Paris avec en première mondiale son tout nouveau SUV GS5

GAC Motor est une jeune marque chinoise créée par GAC Group qui se classe à la 202e place du classement Fortune 500. Fondée il y a 10 ans, GAC Motor a depuis créé un système de construction automobile de tout premier plan fondé sur son réseau R&D mondial, une fabrication de très haut niveau en termes de production et de chaîne logistique, et une stratégie marketing GAC Motor qui respecte les normes internationales et est guidée par la vision de la société qui est de devenir une marque mondiale de grande qualité.

GAC Motor s'est mise sur la voie du développement durable en donnant la priorité à la qualité et à l'innovation pour le marché automobile haut de gamme, effectuant sa transformation de « Fabriqué en Chine » à « Qualité créée en Chine » à « Créé en Chine ».

GAC Motor est devenue leader du marché national chinois avec un taux de croissance composé de 75 pour cent et la volonté de créer une marque de tout premier plan et une entreprise mondiale. Grâce au rigoureux système de contrôle de la qualité mis en œuvre par la société, les véhicules GAC Motor ont été salués par les plus grandes organisations du secteur à travers le monde.

Après dix années de développement, GAC Motor a élaboré un nouveau modèle de centres R&D mondiaux, de partenariat mondial d'approvisionnement et de réseau commercial mondial. Au terme de la dernière Asia Pacific China Initial Quality Study (IQS) réalisée par J.D. Power, GAC Motor a maintenu son titre de première marque chinoise pour la sixième année consécutive. Le GS8 de GAC Motor arrive en tête des classements de qualité pour le segment des gros SUV, et il est devenu le parfait exemple de la construction automobile de qualité en Chine.

Pour l'heure, GAC Motor a créé un réseau mondial de distribution et de service dans 15 pays, y compris au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est, en Afrique et en Amérique, et la société a été sacrée « Best Chinese Car Brand » sur plusieurs marchés à l'étranger.

« C'est la première fois que GAC Motor participe au Mondial de l'auto de Paris, et nous espérons, à cette occasion, nouer des contacts avec les plus grandes marques automobiles mondiales et apprendre de leurs expériences, et faire connaître la marque GAC Motor à un plus grand nombre de gens », explique Yu Jun, président de GAC Motor.

« L'Europe occupe une place très particulière dans le développement de GAC Motor. Aujourd'hui, nous sommes heureux de revenir à Paris avec le thème "nouvelles perspectives, nouvelles perceptions" afin de donner officiellement une nouvelle impulsion à la marque en Europe ».

Conçu par les centres R&D de GAC Motor à Guangzhou, à Shanghai et aux États-Unis, le nouveau SUV GS5 a été créé pour les jeunes conducteurs de la classe ouvrière et leur famille. Ce modèle, avec sa posture imposante, est prêt à relever les défis qui seront sur sa route. S'agissant de l'éclairage, ce modèle est doté de phares avants lenticulaires plein LED avec trois découpes au diamant sur un seul côté, et de phares arrières puissants composés de 190 particules LED, ce qui crée une expérience tridimensionnelle éblouissante. Les côtés du véhicule présentent une ligne dynamique de l'avant jusqu'à l'arrière de la voiture, intégrant les changements de lumière et d'ombre sur la surface courbée pour allonger la carrosserie.

Outre son élégance, le nouveau GS5 est doté d'un groupe motopropulseur équipé du moteur 1.5T GDI de troisième génération de GAC Motor et de la dernière transmission automatique hydraulique à 6 vitesses Aisin. Il est également équipé du tout dernier châssis A+ actualisé, offrant une grande réactivité dans la direction et une puissance de freinage digne des voitures de sport.

Le SUV vedette GS4, le SUV GS8 haut de gamme, le premier minivan GM8 et la berline GA4 ont également été présentés au Mondial de l'auto de Paris, et ont fait l'admiration du public pour leur grande qualité et leur technologie de connexion « intelligente », ce qui démontre une fois de plus la force des capacités de fabrication haut de gamme de la Chine et la détermination de GAC Motor d'être à l'avant-garde du secteur de l'automobile.

« GAC Motor a des projets très clairs, et elle s'y attèlera. Nous entendons bien voir les véhicules GAC Motor dans les rues européennes. En relevant les défis que pose un marché bien établi, GAC Motor est certain que nos qualités, notre technologie et nos capacités R&D de tout premier plan nous permettront de réaliser d'autres succès, créant une vie agréable de mobilité pour nos clients dans le monde », ajoute Yu.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 202e place parmi les entreprises du palmarès Fortune Global 500. L'entreprise conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des composants et des accessoires automobiles de très grande qualité. GAC Motor figure en tête de toutes les marques chinoises depuis cinq ans, selon une étude, Asia Pacific's China Initial Quality StudySM (IQS), réalisée par J.D. Power. Ce classement met en relief la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, la distribution et les services.

