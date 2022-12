GAC MOTOR presenta la marca en Perú e ingresa al mercado con 4 nuevos modelos

GUANGZHOU, China, 5 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- En la noche del 24 de noviembre, hora local, GAC MOTOR hizo su debut en Perú, ofreciendo una lista de nuevos modelos, entre los que se incluyen el nuevo GS8 de segunda generación, el GS3, el GS3 Power y el GS4.

Cerca de 200 invitados asistieron a la ceremonia de lanzamiento en conjunto de estos populares modelos, incluidos socios comerciales y concesionarios locales, medios de comunicación de la industria automotriz y celebridades locales.

Conectando con Perú

En los últimos años, en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Perú durante ocho años.

Tras un período de rendimiento de ventas consistente e impresionante en el mercado sudamericano, GAC MOTOR se ha estado preparando con ansias para su ingreso a Perú. La empresa experimentó más del doble del crecimiento de sus ventas y un mayor reconocimiento por parte de los compradores locales, lo que puso a GAC MOTOR en una firme posición para tener éxito en el mercado.

Esta ceremonia fue el primer evento oficial de GAC MOTOR en Perú y la integración cultural fue un tema importante. Se presentó una espléndida muestra de patrimonio cultural, incluida una exposición de arte China-Perú, y arreglos tradicionales de música y flores que mostraron lo ricas y diversas que son las personalidades culturales de ambas naciones.

GAC MOTOR: un estándar más alto de vehículos

Los automóviles GAC son productos altamente competitivos debido a sus altos estándares de diseño y su impresionante tecnología, que combinados crean una experiencia de conducción avanzada.

Equipados con el tren de potencia emblemático de GAC MOTOR y la transmisión Aisin 6AT, los cuatro modelos (el lujoso y emblemático GS8, el SUV compacto deportivo GS3, el moderno SUV compacto GS3 Power y el moderno compacto SUV GS4) ofrecen una experiencia de conducción más intuitiva y de alta calidad con su diseño tecnológico y sus características inteligentes.

El espíritu de "Go and Change"

GAC MOTOR está lista para abrir un nuevo capítulo en Sudamérica.

"Go and Change no solo es nuestro lema, sino un propósito que vivimos y respiramos", afirmó el gerente de marca de GAC MOTOR Perú, el Sr. Paolo Nava. "Estamos aquí para desafiar la norma establecida, inspirar nuevas ideas y hacer grandes cambios, elevando el nivel de los vehículos chinos en Perú".

"Dado que Perú es actualmente un mercado importante para GAC, nos dedicaremos a ofrecer nuestros mejores productos y servicios a los clientes peruanos", expresó el Sr. Alex Zhou, gerente general de la región de las Americas de GAC International.

El mercado peruano está lleno de desafíos y enormes oportunidades para GAC MOTOR, y la marca explorará activamente el mercado local y presionará para ampliar su influencia de marca a través de un crecimiento constante y continuo.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1961565/video_1.mp4

